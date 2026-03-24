¡Atención cinéfilos! El próximo jueves 26 de marzo de este 2026, Cinépolis se prepara con historias cargadas de emoción que definitivamente no te puedes perder; por un lado llega la parte dos de una cinta de terror que pone al descubierto una competencia marcada por traiciones, mientras que la otra película mezcla una sátira social, humor negro y acción.

Prepara tus palomitas y alístate para disfrutar de lo mejor del entretenimiento en la pantalla grande de Cinépolis.

Jugada maestra

La película está encabezada por Glen Powell, quien da vida a Becket, un personaje que llega tras su reciente participación en la cinta de Edgar Wright “El sobreviviente” En esta nueva propuesta, Powell no solo actúa, sino que también figura como productor ejecutivo.

La historia sigue a Becket Redfellow, miembro de una familia absurdamente adinerada, cuya ambición se desata al descubrir que ocupa el octavo lugar en la línea de herederos de una enorme fortuna, decidido a reclamar lo que considera suyo, no dudará en hacer lo necesario para escalar posiciones… incluso si eso implica deshacerse de cualquiera que se cruce en su camino.

Con un estilo provocador, el director Patton Ford mezcla sátira social con un plan calculado lleno de tensión, humor negro y, por supuesto, una serie de asesinatos que elevan el ritmo de esta historia tan ácida como entretenida.

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Boda sangrienta 2

El gran atractivo de “Boda Sangrienta 2" está en su audaz cambio de enfoque: el macabro juego de las escondidas deja de ser exclusivo de la familia Le Domas para transformarse en una compleja red internacional, gobernada por distintas jerarquías.

La historia retoma justo después de la supervivencia de Grace, quien ahora no solo debe luchar por sí misma, sino también por proteger a su hermana y abrirse paso hacia el llamado “Alto Cargo”, un poder supremo que promete dominio absoluto.

Este codiciado puesto es disputado por cuatro poderosas dinastías, desatando una feroz competencia marcada por traiciones, alianzas pasajeras y una violencia constante que eleva tanto el riesgo como la intensidad de la trama.

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