La cantante Ángela Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que se difundiera un video que muestra un momento incómodo durante una presentación privada en Zapopan, Jalisco. El episodio generó reacciones divididas, especialmente por los gritos del público que hacían referencia a Cazzu, en alusión al pasado sentimental de su esposo, Christian Nodal.

De acuerdo con los clips compartidos en redes sociales, Ángela Aguilar acudió a la marisquería “El Cokin” para participar en un evento que algunos asistentes describieron como una celebración relacionada con bebidas como el tequila. Mientras avanzaba entre los presentes para iniciar su espectáculo, que habría tenido una duración aproximada de dos horas, comenzaron a escucharse consignas repetitivas de “Cazzu, Cazzu”. Ante esto, la artista optó por continuar su recorrido sin detenerse ni establecer contacto visual con quienes gritaban.

El material rápidamente se viralizó y desató una ola de comentarios. Diversos usuarios cuestionaron el contexto de la presentación, señalando que el hecho de cantar en un restaurante representaba un retroceso en su carrera.

No obstante, también surgieron posturas que defendieron tanto a la cantante como al tipo de evento, argumentando que no existe problema en presentarse en ese tipo de espacios. A la par, se abrió un debate sobre la naturaleza real de la reunión. Mientras algunos sostienen que se trató de un evento sin previo anuncio dentro de un restaurante, otras versiones indican que en realidad era una exposición de vinos y destilados en la que el establecimiento fungía como patrocinador o parte de la promoción.

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¿Los abucheos fueron producto de la IA?

Otro punto que ha generado controversia es la autenticidad del audio que acompaña al video viral. Hay quienes aseguran que los gritos fueron editados o manipulados, mientras que otros consideran que reflejan una reacción genuina del público. En las imágenes, no se observa una respuesta directa por parte de Ángela Aguilar.

Hasta el momento, Ángela no ha hecho comentarios públicos sobre lo ocurrido ni ha promocionado el evento en sus redes sociales, manteniendo una postura discreta frente a las críticas. El episodio ha reavivado la conversación en torno a su imagen pública, especialmente en Zapopan, donde su nombre volvió a generar polémica.

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BB