¡Nuevo escándalo para César Pantoja! La hija del Komander también lo denuncia

La polémica en torno al influencer César Pantoja continúa escalando luego de que Kenia Ríos, hija del cantante "El Komander", se sumara a las denuncias públicas en su contra, ¿pero de qué se le acusa al creador de contenido ahora? ¡Entérate!

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Qué nueva polémica se desató sobre César Pantoja?

Según el testimonio de Kenia Ríos, César Pantoja habría intentado involucrarla en una supuesta campaña publicitaria que incluía un pago de 60 mil pesos y un viaje a Punta Cana.

De acuerdo con el relato de Kenia que pronto significó un bombazo para redes sociales, la propuesta le generó desconfianza debido a la actitud del youtuber, por lo que decidió rechazar cualquier tipo de colaboración.

Kenia Ríos, hija del cantante Alfredo Ríos, ‘El Komander’, rompe el silencio sobre la polémica que rodea a César Pantoja, quien ha sido acusado por algunas influencers de haberlas engañado con una supuesta campaña: ��⭕“Las cosas se empezaron a poner turbias”. @flor_rubio en… pic.twitter.com/akYHcfWOGF— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 22, 2026

El caso de la hija del “Komander” dado a conocer este lunes 23 de mayo se integra a una serie de señalamientos similares que han circulado en redes sociales en los últimos días y que han colocado el nombre de César Pantoja entre las principales tendencias de búsqueda en Google.

¿De qué se le acusa a César Pantoja y por qué hay tanto revuelo?

El caso de Kenia Ríos no es aislado, según lo reportado por El Universal: otras creadoras de contenido, como Marianne Gonzaga y Carol Castro, han denunciado públicamente situaciones similares con el infuencer.

En sus testimonios con el medio de Radio Fórmula, las jóvenes señalaron que César Pantoja habría utilizado identidades falsas y campañas inexistentes como pretexto para solicitar fotos en ropa interior o contenido íntimo.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad ESET, este tipo de prácticas se relaciona con la llamada “ingeniería social”, una técnica que consiste en manipular a las personas mediante la construcción de escenarios creíbles para obtener información o material sensible.

Hasta ahora, César Pantoja no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra; sin embargo, esto no ha impedido que su nombre suene fuerte en plataformas como X y TikTok.

