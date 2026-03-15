Jaime Maussan declara sobre la existencia de OVNIS en Tampico

El creador de contenido El Mariana visitó recientemente al periodista e investigador de fenómenos extraterrestres Jaime Maussan, y uno de los temas que surgió al inicio de la conversación fue la conocida historia sobre ovnis en Tampico. Durante el encuentro, el streamer le preguntó directamente sobre la supuesta base alienígena ubicada frente a la costa de Playa Miramar, a lo que Maussan respondió.

El momento quedó registrado en un video publicado el pasado viernes 13 en el canal de YouTube del influencer. El material lleva por título “Visité la casa del investigador de aliens más famosos” y fue grabado dentro de la particular vivienda del conductor del programa Tercer Milenio.

La historia del fotógrafo que aseguró ver un ovni en Miramar

Durante la charla, El Mariana preguntó qué tan real podría ser la versión sobre una base extraterrestre sumergida frente a Playa Miramar. Ante la pregunta, Maussan respondió: “te voy a decir lo que hay y lo que no hay, lo que es cierto”.

El periodista recordó entonces el caso de Carlos Díaz, un fotógrafo estadounidense que en 1975 aseguró haber tenido varios encuentros con un objeto volador no identificado cerca de Miramar.

“(El fotógrafo) desapareció y luego apareció, y dijo que se lo habían llevado los extraterrestres, y que esa base estaba frente a Miramar, y que desde esa base estaban protegiendo a la ciudad”, relató Maussan durante la entrevista.

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La leyenda vinculada a los huracanes

El investigador también mencionó un elemento que suele relacionarse con esta historia: la ausencia de huracanes en el sur de Tamaulipas desde hace varias décadas. Según explicó, el último fenómeno de este tipo que impactó la zona fue el huracán Hurricane Ines en 1966.

“La ciudad ya estaba afectada por este peligro constante (de los huracanes) y a partir de que este señor dijo esto, que fue a principios de los setenta, ya estamos hablando más de 50 años no ha pasado nada; entonces esto ha ido haciendo crecer la leyenda”, comentó.

Al ser cuestionado sobre la veracidad del relato, Maussan agregó: “Yo no puedo decir que él mintió, tampoco puedo decir que dijo la verdad, pero van 50 años sin huracanes (en Tampico), hermano”.

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