El actor mexicano José Ángel Bichir, de 38 años, permanece hospitalizado en la Ciudad de México luego de sufrir una caída desde el tercer piso de un edificio de departamentos en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, al recibir el reporte de una persona caída con posibles lesiones, los oficiales acudieron al lugar y encontraron al actor inconsciente, con manchas de sangre.

Los socorristas diagnosticaron a Bichir con fracturas faciales, contusiones y trauma abdominal, y fue trasladado al Hospital Rubén Leñero donde permanece bajo atención médica. Las autoridades comenzaron las investigaciones para determinar cómo ocurrió la caída.

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel pertenece a una de las familias más reconocidas del cine y la televisión en México. Es hijo de Odiseo Bichir y nació el 28 de enero de 1988 en la Ciudad de México.

Su carrera artística comenzó muy joven; a los 13 años participó en la producción televisiva "Aventuras en el tiempo", donde compartió créditos con Belinda, con quien años después coincidió en la serie de HBO "Divina Comida".

Los Bichir han destacado tanto en México como internacionalmente, y sus tíos Demián y Bruno Bichir han logrado consolidarse como referentes del cine mexicano con nominaciones al Oscar.

José Ángel ha demostrado su versatilidad a lo largo de los años, participando en películas como "Matando Cabos" y "Morirse en domingo", así como en producciones televisivas como "Sexo y otros secretos", "Los simuladores", "Cachito de cielo", "Por siempre Joan Sebastian" y la serie biográfica "José José: El príncipe de la canción".

Recientemente, el actor celebró en sus redes sociales su participación en "El viaje de Luciano", junto a Kate del Castillo, cortometraje que recibió Mención Honorífica en la categoría de Mejor Cortometraje Internacional en el Festival Internacional de Cine y Artes de Atenas.

EE