Jaime Maussan advierte sobre casos de "puertas dimensionales" y ovnis

El periodista y ufólogo Jaime Maussan ha mantenido presencia durante décadas en la televisión, medio en el que se dio a conocer por tratar temas relacionados con la posible existencia de seres extraterrestres. A lo largo de su trayectoria ha abordado teorías sobre entidades que no pertenecen al planeta Tierra y que, según diversas hipótesis, podrían visitar nuestro mundo mediante naves espaciales. Su trabajo en este ámbito ha hecho que su figura continúe siendo conocida por distintas generaciones de espectadores.

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, habló sobre investigaciones y proyectos relacionados con presuntos contactos con entidades extraterrestres. En esa conversación hizo una advertencia que llamó la atención de los presentes.

“Ahora se está investigando por científicos, aceptando la posibilidad de la existencia de puertas dimensionales. La NASA desde el año 2008 aceptó la existencia de puertas dimensionales, es una verdad científica. Se pueden utilizar las puertas dimensionales para viajar, pensamos que si y que cuando se acepte de que no estamos solos, se va a tener que encontrar la manera de que estas nuevas inteligencias viajan hacia nuestro mundo”.

Durante la misma intervención, también mencionó que algunas personas interpretan estos fenómenos como portales de origen demoníaco. Incluso señaló que, según ciertas interpretaciones, en el Pentágono de Estados Unidos existiría la creencia de que determinados eventos podrían estar relacionados con demonios. De acuerdo con lo que expresó, abrir este tipo de portales podría derivar en la “salida de demonios”.

¿Quién es Jaime Maussan?

Jaime Maussan es un periodista, investigador y presentador mexicano conocido principalmente por su trabajo relacionado con el fenómeno ovni y la posibilidad de vida extraterrestre. A lo largo de varias décadas ha participado en programas de televisión, conferencias y documentales donde analiza reportes de avistamientos, teorías sobre civilizaciones fuera de la Tierra y fenómenos que considera no identificados.

