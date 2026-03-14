VIDEO| Esposo de Karely Ruiz golpea a Alfredo Adame en evento de Ring Royale

El actor y conductor Alfredo Adame fue agredido físicamente por el esposo de la influencer Karely Ruiz durante un evento promocional del espectáculo de box entre celebridades Ring Royale 2026. El episodio se difundió rápidamente en redes sociales, donde el video del momento se volvió viral y volvió a colocar a los involucrados en el centro de la polémica mediática.

El incidente ocurrió en medio de las actividades previas a la función, cuando el DJ y empresario Jhon Echeverry se acercó al actor para encararlo frente a asistentes y representantes de medios de comunicación. La confrontación subió de tono y terminó con un golpe directo al rostro de Adame, lo que obligó a la intervención inmediata del personal de seguridad para evitar que el conflicto escalara.

De acuerdo con reportes difundidos en medios y videos compartidos en redes sociales, el altercado ocurrió durante el pesaje y el careo previo al evento Ring Royale 2026, realizado en la ciudad de Monterrey. En esta actividad se reunieron diversas figuras del entretenimiento y creadores de contenido para promocionar los combates de la cartelera.

En ese contexto, Echeverry se aproximó a Adame para reclamarle por comentarios previos. Tras un breve intercambio verbal, el empresario lanzó un golpe al rostro del conductor frente a los asistentes. Después del impacto, miembros del equipo de seguridad y personas cercanas al actor intervinieron para separar a los involucrados y evitar que la situación se transformara en una pelea mayor.

Posteriormente, el esposo de Karely Ruiz abandonó el lugar mientras el personal del evento intentaba controlar la situación y resguardar al actor.

La controversia que originó el enfrentamiento

El enfrentamiento no surgió de forma repentina. Días antes del evento, Alfredo Adame había realizado declaraciones públicas en las que criticó con dureza a Karely Ruiz en el contexto de la pelea que la influencer sostendrá contra la conductora Marcela Mistral dentro de la misma cartelera.

En entrevistas y publicaciones difundidas en redes sociales, el actor cuestionó la preparación de la creadora de contenido para participar en un combate de box, lo que provocó una fuerte reacción entre seguidores de la influencer.

Estos comentarios incrementaron la tensión mediática en torno al evento, que reúne a celebridades, influencers y figuras virales en combates de exhibición que combinan deporte y entretenimiento.

Echeverry explica su reacción en redes sociales

Tras el incidente, Jhon Echeverry publicó diversos mensajes en redes sociales en los que ofreció su versión de lo ocurrido y justificó su reacción ante las declaraciones del actor.

En sus publicaciones señaló que decidió confrontar a Adame debido a expresiones que consideró ofensivas hacia su esposa. Además, lanzó nuevos señalamientos contra el conductor, lo que prolongó la discusión en el ámbito digital.

Las imágenes del momento comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales, donde el altercado provocó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios respaldaron la reacción del empresario, otros criticaron el uso de la violencia para responder a una confrontación verbal.

INSTAGRAM/jhonecheverrydj

YC