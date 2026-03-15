Enredados: cuál es la fecha de estreno, elenco confirmado y trama del live-action

La película Tangled tendrá finalmente su versión con actores reales. Tras varios años de peticiones por parte del público, The Walt Disney Company dio luz verde a la producción del live action inspirado en la popular cinta animada estrenada en 2010. Además del anuncio del proyecto, también se confirmó quiénes darán vida a los personajes principales.

De acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter, el estudio se tomó tiempo para elegir al elenco principal debido al peso que tiene esta historia entre los seguidores de la película. Durante ese proceso se evaluaron múltiples propuestas que circulaban entre los fans.

Entre los nombres que se mencionaban para interpretar a la princesa Rapunzel aparecieron actrices como Florence Pugh, Madelyn Cline y Amanda Seyfried. Para el papel de Flynn Rider también surgieron diversas sugerencias, como Milo Manheim, Adam Jogia o Jake Gyllenhaal. Incluso algunos seguidores imaginaron a Kathryn Hahn como Madre Gothel y a los hermanos Chris Hemsworth y Liam Hemsworth como los Stabbington.

Tras analizar distintas opciones, el equipo de producción tomó la decisión final con el respaldo del director Michael Gracey y la guionista Jennifer Kaytin Robinson. La elección fue recibida con entusiasmo por parte de muchos seguidores del proyecto.

La historia del live action

La trama retomará la historia de la cinta animada de Disney, inspirada a su vez en el cuento Rapunzel, publicado en 1812 por los Brothers Grimm. La historia sigue a Flynn Rider, un ladrón que llega por accidente a la torre donde vive Rapunzel, una joven que permanece encerrada por órdenes de su madre, Gothel.

Rapunzel sueña con observar las luces flotantes que cada año iluminan el cielo del reino de Corona en el día de su cumpleaños. Ante la negativa de su madre para permitirle asistir, decide negociar con Flynn: él la ayudará a salir de la torre y cumplir su deseo, y a cambio recibirá la tiara que ha robado, objeto de gran valor en la historia. Durante su travesía, ambos personajes vivirán una serie de aventuras que transformarán sus vidas.

Hasta ahora no se ha confirmado si el live action tendrá cambios importantes en su argumento. Sin embargo, considerando la tendencia reciente de adaptar las historias de forma muy cercana a sus versiones animadas, se espera que la película conserve gran parte de los elementos originales.

Cuándo y dónde se estrenará

Por el momento, la fecha de estreno del proyecto aún no ha sido anunciada. Tampoco se ha confirmado oficialmente la plataforma o el formato de lanzamiento, aunque existe la posibilidad de que primero llegue a las salas de cine y posteriormente sea incorporada al catálogo de Disney+.

El elenco confirmado

El papel de Rapunzel estará a cargo de la actriz australiana Teagan Croft, de 21 años, conocida por su participación en la serie Titans y en la producción True Spirit.

ESPECIAL/TMDB

Por su parte, el personaje de Flynn Rider será interpretado por Milo Manheim, actor estadounidense de 24 años reconocido por su participación en la franquicia Z-O-M-B-I-E-S y por aparecer en el video musical “nonsense” de Sabrina Carpenter. El actor compartió su reacción en redes sociales, donde escribió: “Les prometo que le haré justicia”, acompañando el mensaje con una imagen de la torre de Rapunzel, ubicada en el área temática Fantasy Springs del parque Tokyo DisneySea.

INSTAGRAM/milomanheim

En cuanto al personaje de Madre Gothel, la producción eligió a Kathryn Hahn. La actriz, conocida por interpretar a Agatha en la serie WandaVision y en su producción derivada, confirmó su participación mediante redes sociales. Primero modificó la biografía de su perfil con el título de la canción del personaje, “Mother Knows Best”, acompañado de un emoji de espejo, y después publicó un video en el que muestra su atuendo del día mientras enfoca repetidamente una camiseta con la imagen de Madre Gothel.

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