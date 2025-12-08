Este fin de semana, Paty Cantú reveló, a través de su Instagram, detalles de su boda, una celebración que no fue para nada tradicional. Empezando por el hecho de que, tanto ella como el novio, se casaron de color verde, en lugar del tradicional blanco para la novia y negro para el novio. A continuación te damos los detalles.

Boda religiosa

La boda religiosa de la cantante mexicana, Paty Cantú, con el actor Christian Vázquez, se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el pasado 7 de octubre del 2025, en la que ella lució un vestido de novia blanco de la colección 2026 de Pronovias, y el novio un traje de High Life.

Según parece por sus publicaciones, l a ceremonia religiosa fue totalmente privada, ya que, poco más de un mes después, estarían llevando a cabo una ceremonia muy especial rodeados de familia, amigos y demás seres queridos de la pareja.

Ceremonia en la playa y fiesta

Esta ceremonia fue celebrada el pasado 29 de noviembre, en Punta de Mita, Jalisco. Los novios vistieron de un color verde oscuro, que Cantú detalla, simboliza vida, esperanza y naturaleza: “Para este look estuvimos trabajando con un amigo cercano por casi un año. Queríamos personalizar nuestra expresión como pareja y romper el estereotipo a nuestro estilo. Verde, como la vida, la esperanza y la naturaleza. Elegante con un toque glam ”, posteó.

Asimismo, explicó que la ceremonia fue totalmente a su manera “espiritual y con anécdotas de amigos y familia y votos entre nosotros con puesta de sol y música de mar”.

Por otro lado, “la fiesta fue una playlist de nuestra vida con nuestros mejores amigos y familia” , explicó. Esta se llevó a cabo el 28 de noviembre, y utilizó un vestido blanco de la colección 2026 de Vera Wang: una pieza que permitía desmontar el tul para mayor comodidad de la novia.

Paty Cantú también explicó el significado de su ramo, el cual llamó la atención de sus fanáticos por no ser tradicional: “Y a los que se preguntan por mi ramo, quise representar la tradición con el twist de mi personalidad también. Cosas hermosas de la naturaleza que a veces no alcanzamos a distinguir como lo bellas que pueden ser. Los olores, el contexto. Todo tenía una composición para nosotros”. Lleva ruscus, leather, escabiosa, eryngium, helecho, trueno y amaranto verde.

