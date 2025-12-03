Si te gusta el cine de terror, la película No alimentes a los niños es una de las opciones que actualmente se exhibe en las salas de cine tapatías.

No alimentes a los niños. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

La trama sigue a un grupo de huérfanos, que viaja al sur en busca de una nueva vida después de un brote viral que diezma a la población adulta del país.

Pronto, los chicos se encuentran a merced de una mujer psicótica que oculta un peligroso secreto.

El largometraje es el debut de Destry Allyn Spielberg, la hija de Steven Spielberg, como cineasta.

No alimentes a los niños

(Please don’t feed the children)

De Destry Allyn Spielberg.

Con Michelle Dockery, Zoe Colletti, Andrew Liner, Dean Scott Vazquez, Regan Aliyah.

Estados Unidos, 2024.

