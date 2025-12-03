Si te gusta el cine de terror, la película No alimentes a los niños es una de las opciones que actualmente se exhibe en las salas de cine tapatías.La trama sigue a un grupo de huérfanos, que viaja al sur en busca de una nueva vida después de un brote viral que diezma a la población adulta del país.Pronto, los chicos se encuentran a merced de una mujer psicótica que oculta un peligroso secreto.El largometraje es el debut de Destry Allyn Spielberg, la hija de Steven Spielberg, como cineasta.(Please don’t feed the children)De Destry Allyn Spielberg.Con Michelle Dockery, Zoe Colletti, Andrew Liner, Dean Scott Vazquez, Regan Aliyah.Estados Unidos, 2024.XM