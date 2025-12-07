Los seguidores del videojuego Five Nights at Freddy’s, y por consiguiente, de la película ahora tienen un nuevo capítulo de terror animatrónico con Five Nights at Freddy’s 2.

Five Nights at Freddy’s 2. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Organiza una salida al cine con tus amigos y disfruta de una nueva cinta ambientada un año después de los eventos de la primera película.

Ha pasado un año desde la pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear’s Pizza. Las historias sobre lo que ocurrió allí se han vuelto una leyenda local, que han inspirado al primer Fazfest del pueblo.

El ex guardia de seguridad Mike y la oficial de policía Vanessa han mantenido en secreto la verdad sobre el destino de sus amigos animatrónicos a Abby, la hermana de 11 años de Mike.

Pero cuando Abby se escapa para reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una aterradora cadena de eventos que revelará oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s y despertará un horror olvidado que llevaba décadas oculto.

Hay que recordar que en 2023, Five Nights at Freddy’s, el fenómeno de terror de taquilla de Blumhouse basado en la exitosa serie de videojuegos de Scott Cawthon, se convirtió en la película de terror más taquillera del año.

Five Nights at Freddy’s 2

De Emma Tammi.

Con Josh Hutcherson, McKenna Grace, Skeet Ulrich, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Megan Fox.

Estados Unidos, 2025.

XM