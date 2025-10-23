El día de hoy, Iron Maiden anunció las fechas de su tour del próximo año, “Run For Your Lives World Tour 2026!", e incluyó una cita para la Ciudad de México en el Estadio GNP Seguros.El día para apuntar en el calendario es el 2 de octubre, así lo anunció la agrupación en sus redes sociales."Este próximo show cumplirá 34 años desde que Maiden visitó México por primera vez en el Fear Of The Dark World Tour, y este espectáculo es la octava vez en este lugar ganador de premios".En el anuncio se adelantó que habrán invitados especiales, los cuales serán anunciados a su debido tiempo; además habrá la experiencia Trooper VIP en México por primera vez. Por el momento, en Estados Unidos, Maiden será acompañado de Megadeth y Anthrax.La venta anticipada del club de fans comenzará el lunes 27 de octubre, antes de que las entradas salgan a la venta al público general el próximo viernes 31 del mes.Las fechas completas de venta se encuentran agendadas bajo el siguiente calendario:La boletera encargada del evento es Ticketmaster a través de OCESA. Compras con tarjetas de crédito Banamex con montos superiores a los tres mil pesos se pueden pagar a tres meses sin intereses.Por último, Iron Maiden adelantó que todavía quedan más países por anunciar para el "Run For Your Lives World Tour 2026!".Considerados pioneros de la nueva ola del heavy metal británico, los Iron Maiden han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y realizado más de 2mil 500 conciertos en 64 países de 6 continentes.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB