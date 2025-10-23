El día de hoy, Iron Maiden anunció las fechas de su tour del próximo año, “Run For Your Lives World Tour 2026!", e incluyó una cita para la Ciudad de México en el Estadio GNP Seguros.

El día para apuntar en el calendario es el 2 de octubre, así lo anunció la agrupación en sus redes sociales.

"Este próximo show cumplirá 34 años desde que Maiden visitó México por primera vez en el Fear Of The Dark World Tour, y este espectáculo es la octava vez en este lugar ganador de premios".

Iron Maiden have announced a return to Mexico for the Run For Your Lives World Tour 2026!



October 02 – Estadio GNP Seguros, Mexico City - MEXICO



This upcoming show will mark 34 years since Maiden first visited Mexico on the Fear Of The Dark World Tour, and this show is the… pic.twitter.com/hxQiyLvTXl— Iron Maiden (@IronMaiden) October 23, 2025

En el anuncio se adelantó que habrán invitados especiales, los cuales serán anunciados a su debido tiempo; además habrá la experiencia Trooper VIP en México por primera vez. Por el momento, en Estados Unidos, Maiden será acompañado de Megadeth y Anthrax.

Todo lo que debes saber sobre los boletos

La venta anticipada del club de fans comenzará el lunes 27 de octubre, antes de que las entradas salgan a la venta al público general el próximo viernes 31 del mes.

Las fechas completas de venta se encuentran agendadas bajo el siguiente calendario:

Venta a Fans: 27 de Octubre 10:00 AM

Venta Beyond: 28 de Octubre 9:00 AM

Preventa Priority: 29 de Octubre 9:00 AM

Preventa Banamex: 30 de Octubre 2:00 PM

Venta General: 31 de Octubre 2:00 PM

La boletera encargada del evento es Ticketmaster a través de OCESA. Compras con tarjetas de crédito Banamex con montos superiores a los tres mil pesos se pueden pagar a tres meses sin intereses.

Por último, Iron Maiden adelantó que todavía quedan más países por anunciar para el "Run For Your Lives World Tour 2026!".

Considerados pioneros de la nueva ola del heavy metal británico, los Iron Maiden han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y realizado más de 2mil 500 conciertos en 64 países de 6 continentes.

Te puede interesar: Choque entre tráileres provoca cierre total en la autopista a Colima

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB