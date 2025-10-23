Durante la madrugada de este jueves 23 de octubre, el estreno de Frankenstein de Guillermo del Toro abarrotó la Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara (UdeG). El director tapatío eligió esta como una de las pocas sedes para proyectar en salas de cine su reinterpretación de la historia de Mary Shelley, previo a su estreno global en Netflix el próximo 7 de noviembre.La cinta ha sido una de las más esperadas por el público cinéfilo, sin embargo, su estreno se ha limitado a unos cuantos cines y a tan solo unas fechas como Cineforo UDG, Cinemas Plaza San Javier, Cineplex Autonómico, Cinery Plaza São Paulo y Cinematic Film Ajijic.Esto ha provocado que los boletos vuelen, especialmente para las proyecciones en la Cineteca FICG, sede del estreno en las primeras horas del día de hoy. En esta nota te contamos qué funciones aún cuentan con venta de boletos, sin embargo, te recomendamos correr por tus entradas a las páginas correspondientes de venta, pues el boletaje está volando.Del jueves 23 al miércoles 29 de octubre en los siguientes horarios:DobladaSubtituladaJueves 30 de octubre y viernes 31 de octubre:DobladaSubtituladaCorre por tus boletos en el horario y recinto que más se ajuste a tus necesidades y disfruta de Frankenstein de Guillermo del Toro.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB