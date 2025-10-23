Durante la madrugada de este jueves 23 de octubre, el estreno de Frankenstein de Guillermo del Toro abarrotó la Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara (UdeG). El director tapatío eligió esta como una de las pocas sedes para proyectar en salas de cine su reinterpretación de la historia de Mary Shelley, previo a su estreno global en Netflix el próximo 7 de noviembre.

La cinta ha sido una de las más esperadas por el público cinéfilo, sin embargo, su estreno se ha limitado a unos cuantos cines y a tan solo unas fechas como Cineforo UDG, Cinemas Plaza San Javier, Cineplex Autonómico, Cinery Plaza São Paulo y Cinematic Film Ajijic.

Esto ha provocado que los boletos vuelen, especialmente para las proyecciones en la Cineteca FICG, sede del estreno en las primeras horas del día de hoy. En esta nota te contamos qué funciones aún cuentan con venta de boletos, sin embargo, te recomendamos correr por tus entradas a las páginas correspondientes de venta, pues el boletaje está volando.

Estas son las funciones de Frankenstein de Guillermo del Toro con boletos disponibles

Martes 28 de octubre a las 11:00 horas

Jueves 23 de octubre a las 16:00 horas

Viernes 24 de octubre a las 15:30 horas

Lunes 27 de octubre a las 17:35 horas

Martes 28 de octubre a las 15:00 horas

Miércoles 29 de octubre a las 20:00 horas

Del jueves 23 al miércoles 29 de octubre en los siguientes horarios:

Doblada

14:40

17:30

Subtitulada

12:30

13:10

14:00

15:20

15:40

16:00

18:20

19:00

20:00

20:30

21:00

21:30

Jueves 30 de octubre y viernes 31 de octubre:

Doblada

17:30

Subtitulada

12:30

14:30

15:30

18:30

20:30

21:30

Corre por tus boletos en el horario y recinto que más se ajuste a tus necesidades y disfruta de Frankenstein de Guillermo del Toro.

