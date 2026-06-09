Estado de salud de Aarón Mercury tras sufrir fuerte accidente en su camioneta de lujo

Aarón Mercury, famoso influencer y creador de contenido mexicano, sufrió un aparatoso accidente automovilístico mientras conducía su camioneta de lujo, vehículo que recientemente había adquirido. El incidente fue dado a conocer por el propio influencer a través de sus redes sociales el pasado 8 de junio.

A través de un video, el creador de contenido de 25 años compartió imágenes del estado en que quedó la camioneta y expresó su tristeza por la pérdida material.

"Choqué mi camioneta nueva, la que tanto les había presumido y andaba tan feliz", comentó Aarón Mercury.

¿Cómo fue el accidente de Aarón Mercury?

De acuerdo con el relato del influencer, el accidente ocurrió cuando regresaba a su casa. Explicó que las condiciones del camino eran complicadas debido a la lluvia, ya que el pavimento se encontraba mojado y las llantas de la camioneta no estaban en óptimas condiciones.

Mercury reconoció que conducía a una velocidad ligeramente superior a la habitual, situación que dificultó la maniobra al momento de frenar.

"Sí iba un poquito rápido; tampoco es que fuera una locura, pero iba un poco más rápido de lo normal. Al momento de intentar frenar, choqué bastante fuerte. Choqué tres veces con una barda que, por suerte, aguantó", explicó.

Según detalló, la camioneta impactó contra una barda en tres ocasiones antes de detenerse por completo, evitando consecuencias aún más graves.

¿Cuál es el estado de salud de Aarón Mercury tras el accidente?

Tras el fuerte choque, Aarón Mercury confirmó que no sufrió lesiones graves. Sin embargo, señaló que resultó con una lesión en la rodilla producto del impacto.

El influencer aseguró que, pese a lo aparatoso del accidente, la situación pudo haber terminado de manera mucho más delicada.

"Estuvo muy cerca de ser algo muy malo. No es una mala noticia, pero al final sí me lastimé la rodilla; dentro de lo que cabe, todo salió bien", declaró.

Aarón Mercury agradece haber salido ileso

Aunque la camioneta de lujo quedó severamente dañada, el creador de contenido agradeció que tanto él como las personas involucradas resultaran sin heridas de gravedad.

El accidente generó preocupación entre sus seguidores, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos para su recuperación.

CA