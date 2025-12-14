Este pasado miércoles, la revista estadounidense Forbes dio a conocer su ranking de " Las mujeres más poderosas del mundo en 2025 ", y en esta lista destaca la presencia de las artistas asiáticas Arden Cho, May Hong y Ji-Young Yoo, quienes prestaron sus voces a Rumi, Mira y Zoey, respectivamente, en la película de Netflix “KPOP Demon Hunters”.

Este listado es el número 22 que la revista de Nueva York realiza. El orden de las mujeres que en ella aparecen está basado en cuatro métricas principales:

Dinero

Medios de comunicación

Impacto

Esferas de influencia

Para los líderes políticos, se consideraron el producto interno bruto y la población; para los directores corporativos, los ingresos, las valoraciones y el número de empleados fueron cruciales; también se analizaron las menciones en los medios de comunicación de todos ellos.

Las mujeres más poderosas del mundo

Ursula von der Leyen , primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo , quien se convirtió en la primera mujer en dirigir esta institución bancaria el 1 de noviembre de 2019.

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón y la primera mujer en la historia del país que ocupa este cargo; en octubre de 2025 fue elegida para el cargo y a menudo ha invocado a la "Dama de Hierro" Margaret Thatcher como modelo político.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia , primera mujer en la historia en ocupar el cargo, quien también es cofundadora del partido derechista Hermanos de Italia.

Claudia Sheinbaum, la mujer que "hizo historia al ser elegida la primera Presidenta de México con una victoria aplastante en junio de 2024. Su toma de posesión ese octubre fue recibida con vítores de 'Presidenta' ".

HUNTR/X, poderosas mujeres, según Forbes

Las integrantes del grupo de K-pop se encuentran en el puesto número 100 de esta lista. Según la revista neoyorkina, “ el poder actual y el potencial futuro de la franquicia KPop Demon Hunters es la razón por la que las mujeres están, colectivamente, clasificadas en el puesto número 100 de la lista de Forbes de 2025 de las 100 mujeres más poderosas del mundo .”

Con información de Forbes.

