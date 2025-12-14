Domingo, 14 de Diciembre 2025

Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 15 al 19 de diciembre

Mhoni Vidente comparte qué les depara a los 12 signos zodiacales, además de mencionar los números mágicos que te acompañarán

Por: Moisés Figueroa

Mhoni Vidente comparte qué les depara a los 12 signos zodiacales, además de mencionar los números mágicos que te acompañarán. ESPECIAL

Aries

Para Aries, las cartas revelan la poderosa presencia del Emperador, un augurio claro de triunfo, crecimiento y éxito sostenido. Esta energía confirma que vas en ascenso, especialmente en el plano económico, donde tu ascendente se fortalece y abre oportunidades importantes para construir patrimonio. El martes será tu día cabalístico, ideal para hablar de inversiones.

La suerte estará de tu lado con premios en posadas, rifas o juegos de azar. Tus números mágicos son 14, 33 y 65, mientras que tus colores de poder serán el rojo y el negro, ideales para combinar en tu vestimenta y estrenar algo nuevo. Será una semana socialmente activa, llena de eventos, confianza personal, sensualidad y hasta amores prohibidos, por lo que se recomienda cautela.

En el amor, Libra, Leo y Capricornio se perfilan como signos compatibles y cercanos. Para quienes están en pareja, la estabilidad continúa firme.

El arcángel Miguel te acompaña, otorgándote reconocimiento económico, laboral y fortaleza para seguir liderando. Ordena tu hogar, prepárate para recibir visitas y celebra, pero mantén reserva: confía solo parcialmente en quienes te rodean.

Tauro

Para Tauro aparece la carta del Loco, símbolo de sorpresas, suerte inesperada y abundancia. Todo apunta a premios importantes, incluso en juegos de azar, con el miércoles como tu día mágico. Se favorecen contratos, cierres de negocios y decisiones laborales relevantes, mientras organizas vacaciones y participas activamente en posadas y fiestas.

Tus números mágicos son 01, 20 y 62, con los colores amarillo y rojo como aliados. En salud, cuida garganta, pulmones y evita cambios bruscos de temperatura. Renovar espacios, limpiar closets y mover muebles ayudará a cambiar la energía. Amistades y familiares te invitarán a viajar, especialmente a la playa, y las cartas sugieren que aceptes.

En el amor, Escorpión, Virgo y Acuario se presentan como signos compatibles. Además, se vislumbra una investigación o propuesta laboral que conviene aceptar pensando en el 2026, año que será especialmente favorable para Tauro en trabajo y negocios. El arcángel Miguel te recuerda aplicar la ley de atracción: pensamientos positivos atraerán abundancia, estabilidad y bienestar.

Géminis

La carta del Ermitaño guía a Géminis hacia la introspección y la resolución definitiva de problemas. Es tiempo de cerrar ciclos legales, laborales y personales, soltar rencores y avanzar sin cargas innecesarias. El viernes será tu mejor día y llegan premios importantes en posadas o rifas, desde electrónicos hasta viajes.

Tus números mágicos son 17, 19 y 23. En salud, cuida cuello, cabeza y migrañas, producto del sobrepensar. Cambiar la actitud será clave: sonreír, agradecer y vivir el presente marcarán la diferencia. En gastos navideños, se aconseja moderación y creatividad. El verde y el amarillo serán tus colores protectores.

Se abren oportunidades relacionadas con alimentos, gastronomía o negocios propios, así como vínculos con personas influyentes que impulsarán tu economía en 2026. Controla excesos con comida, alcohol o vicios. En el amor, Leo, Libra y Capricornio se acercan con intenciones genuinas, en una semana cargada de pasión y nuevos encuentros.

Las cartas hablan de un despertar: nuevos proyectos, mudanzas, viajes o negocios. Visualizar cómo quieres verte en 2026 será clave para manifestarlo. El arcángel Miguel te otorga inspiración, creatividad y una sorpresa agradable que renueva tu fe y esperanza.

Cáncer

Para Cáncer surge la carta del Juicio, anunciando renovación, perdón y decisiones importantes. El lunes será tu día clave para resolver asuntos legales, migratorios y laborales. Llegan premios en posadas y juegos de azar; tus números mágicos son 25, 30 y 61, y tus colores el verde y el blanco.

En salud, cuida espalda, rodillas y circulación; mantente activo e hidrátate bien. Es una semana de antojos, pero también de manifestación: lo que pidas con claridad comenzará a materializarse rumbo al 2026. Mantén cautela con personas nuevas y evita excesos nocturnos en la alimentación.

Serás protagonista de celebraciones navideñas, por lo que conviene preparar el hogar. El perdón será esencial para recuperar estabilidad emocional y laboral. Se abren oportunidades de crecimiento profesional y estudios relacionados con psicología, medicina, comunicación, arte o música. En el amor, Sagitario, Piscis y Aries se perfilan como compatibles.

Recibirás una sorpresa económica importante y un regalo inesperado. El arcángel Miguel señala bendiciones familiares, incluso la llegada de un embarazo o nacimiento. Sanar el corazón será tu mayor logro.

Leo

La carta del Sol ilumina a Leo con riqueza, crecimiento y estabilidad. El jueves será tu mejor día en una semana intensa de trabajo, pagos extras y decisiones financieras. Se recomienda discreción para evitar chismes y conflictos. Llegan viajes familiares y compromisos importantes.

Controla excesos con alcohol y comida, y atiende emociones como angustia o depresión. Tus números mágicos son 11, 22 y 29, con premios destacados en rifas o lotería. Azul y blanco serán tus colores de equilibrio. Se favorecen viajes, estudios, lectura y desarrollo personal.

Sagitario, Acuario y Tauro se acercan con amor sincero. El 2026 te perfila como un año de viajes y expansión. Cuida tu energía, evita envidias y mal de ojo. El arcángel Miguel te pide disciplina diaria, ejercicio y constancia: tu liderazgo inspira a los demás.

Virgo

La carta de la Templanza marca una etapa de serenidad y equilibrio para Virgo. Es una semana clave para compras importantes, como vehículo o inversiones útiles, usando sabiamente tu aguinaldo. El miércoles será tu mejor día, con reconocimiento laboral y estabilidad rumbo al 2026, año que puede traer matrimonio, embarazo o consolidación amorosa.

Cuida estómago, intestinos e insomnio; modera excesos en posadas y descansa más. Evita amores del pasado y sé selectivo con tus regalos y vínculos. Tus números mágicos son 03, 04 y 08, y tus colores blanco y naranja.

Avanza paso a paso, evita chismes familiares y protege tu energía. Tauro, Aries y Capricornio se presentan como signos compatibles para quienes están solteros. El arcángel Miguel recomienda protección espiritual, oración y estudios de sanación o espiritualidad para cerrar el año con paz y fortaleza.

Libra

Para Libra se presenta la carta del As de Bastos, símbolo de poder personal, determinación y crecimiento. Esta semana tienes la capacidad mental y emocional de transformar tu realidad cotidiana en algo positivo, lleno de ideas, sorpresas y momentos favorables. Es importante soltar depresiones y asuntos del pasado. 

Recibirás regalos que te alegrarán, como perfumes o relojes, y tus números mágicos son 12, 16 y 27. Los colores verde y rojo te ayudarán a equilibrar energía y suerte. En eventos laborales, sé prudente y discreto: evita comentarios o chismes, disfruta sin exponerte. No pongas límites al 2026; vuelve a estudiar, emprende o busca un empleo mejor pagado.

En el amor, será una semana intensa. Amores del pasado reaparecen, pero solo para convivir y cerrar ciclos, no para regresar. Se vislumbra un viaje de fin de año y una transformación positiva en el trabajo. Géminis, Aries y Acuario son tus signos compatibles. El arcángel Miguel te pide autenticidad, protección contra chismes y confiar en tu esencia para alcanzar el triunfo.

Escorpión

La carta del Mundo acompaña a Escorpión, anunciando viajes, romanticismo y abundancia económica. Es momento de hacer un balance del 2025, quedarte con lo aprendido y soltar definitivamente lo que ya no suma. No más segundas oportunidades: ahora se trata de tu bienestar y felicidad. El viernes será tu día cabalístico, con premios importantes en posadas y encuentros sociales llenos de buena energía.

Se recomienda soltar cargas familiares que no te corresponden y preparar el hogar, ya que recibirás visitas en Navidad y Año Nuevo. También será una semana de exámenes, pagos de tarjetas y cierre de pendientes. No gastes de más en regalos; priorízate. Tus números mágicos son 05, 10 y 63, y tus colores azul y amarillo.

Cuida la espalda, columna y circulación; es buen momento para realizar chequeos médicos. Reconecta con personas importantes, fortalece tu fe y confía: las cosas se están alineando a tu favor. En el amor, Cáncer, Tauro y Piscis se acercan con intenciones genuinas. Evita fraudes y revisa bien compras importantes. El arcángel Miguel te recuerda que mereces estabilidad, prosperidad y protección contra envidias y malas energías.

Sagitario

Sagitario entra en una etapa de suerte, celebraciones y abundancia. Cumples años con energía positiva, reconocimiento económico y estabilidad emocional. El miércoles será tu mejor día, ideal para fiestas, regalos inesperados y decisiones importantes. Sin embargo, el punto débil será el manejo emocional: depresión, angustia o corajes del pasado deben soltarse para avanzar.

Tus números mágicos son 09, 45 y 66, con los colores blanco y rojo como aliados. Se marca autocontrol, discreción y cambios de hábitos negativos como excesos con alcohol, comida o falta de descanso. Es una semana perfecta para viajar, consentirte y celebrar tu vida. Leo, Cáncer y Aries son tus signos compatibles.

Toda inversión en ti será positiva, desde viajes hasta tratamientos estéticos o decisiones importantes. El arcángel Miguel te invita a soltar el pasado, liberar vicios y abrirte a nuevas oportunidades llenas de abundancia y protección.

Capricornio

Para Capricornio aparece el As de Oros, augurio de premios, riqueza y estabilidad. Será una semana llena de eventos, cierres de año y recompensas importantes, especialmente el martes. Se recomienda discreción y cautela: no confíes plenamente en todos, protege tus planes y enfócate en tu crecimiento personal y económico.

Planeas viajes, mejoras en el hogar y trámites importantes como pasaporte o migración. El dinero llega por aguinaldo, pagos atrasados o venta de propiedades; úsalo para sanar deudas. Cuida piel, cabello y garganta, y modera excesos. Tus números mágicos son 06, 13 y 24, y tus colores rojo y blanco.

En el amor, Aries, Tauro y Virgo se perfilan como compatibles. Se anuncian noticias felices como embarazos, bodas o premios inesperados. El arcángel Miguel te pide consentirte, disfrutar y aprovechar esta semana mágica con gratitud y equilibrio.

Acuario

La carta del Carruaje impulsa a Acuario a seguir avanzando sin detenerse. Aún queda tiempo para cumplir metas antes de cerrar el año. El jueves será tu mejor día, con contratos nuevos, dinero extra y reconocimiento laboral. Organizarás eventos y posadas, pero evita cargar con todo: delega y disfruta.

Cuida garganta y pulmones, refuerza defensas y atiende temas familiares que requerirán tu apoyo. Tus números mágicos son 15, 21 y 31, y tus colores azul y amarillo. Llegan premios, viajes y cambios de imagen que elevarán tu autoestima.

En el amor, Géminis, Leo y Libra se acercan con estabilidad, aunque se advierte cuidado con amores prohibidos. El arcángel Miguel te pide equilibrio económico, estudios continuos y protección contra chismes y personas tóxicas.

Piscis

Piscis recibe la carta del Mago, símbolo de manifestación y poder divino. Estás en un momento ideal para pedir y recibir. El miércoles será tu día clave, con recuperación económica, amor propio y felicidad. Organizarás posadas y eventos, pero cuida el estómago y evita excesos nocturnos.

Tus números mágicos son 07, 40 y 68, y tus colores azul y rojo. Se anuncian premios en lotería, invitaciones laborales en ámbitos políticos o institucionales y apoyo espiritual fuerte. Es momento de ordenar el hogar, renovar energías y cuidar con quién te vinculas emocionalmente.

Cáncer, Virgo y Escorpión serán signos compatibles. Para quienes están en pareja, se marca embarazo; para solteros, compromiso firme. El arcángel Miguel confirma éxito, discreción financiera y una semana llena de magia, abundancia y felicidad.

Con información de Mhoni Vidente

MF

