Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 15 al 19 de diciembre

Aries

Para Aries, las cartas revelan la poderosa presencia del Emperador, un augurio claro de triunfo, crecimiento y éxito sostenido. Esta energía confirma que vas en ascenso, especialmente en el plano económico, donde tu ascendente se fortalece y abre oportunidades importantes para construir patrimonio. El martes será tu día cabalístico, ideal para hablar de inversiones.

La suerte estará de tu lado con premios en posadas, rifas o juegos de azar. Tus números mágicos son 14, 33 y 65, mientras que tus colores de poder serán el rojo y el negro, ideales para combinar en tu vestimenta y estrenar algo nuevo. Será una semana socialmente activa, llena de eventos, confianza personal, sensualidad y hasta amores prohibidos, por lo que se recomienda cautela.

En el amor, Libra, Leo y Capricornio se perfilan como signos compatibles y cercanos. Para quienes están en pareja, la estabilidad continúa firme.

El arcángel Miguel te acompaña, otorgándote reconocimiento económico, laboral y fortaleza para seguir liderando. Ordena tu hogar, prepárate para recibir visitas y celebra, pero mantén reserva: confía solo parcialmente en quienes te rodean.

Tauro

Para Tauro aparece la carta del Loco, símbolo de sorpresas, suerte inesperada y abundancia. Todo apunta a premios importantes, incluso en juegos de azar, con el miércoles como tu día mágico. Se favorecen contratos, cierres de negocios y decisiones laborales relevantes, mientras organizas vacaciones y participas activamente en posadas y fiestas.

Tus números mágicos son 01, 20 y 62, con los colores amarillo y rojo como aliados. En salud, cuida garganta, pulmones y evita cambios bruscos de temperatura. Renovar espacios, limpiar closets y mover muebles ayudará a cambiar la energía. Amistades y familiares te invitarán a viajar, especialmente a la playa, y las cartas sugieren que aceptes.

En el amor, Escorpión, Virgo y Acuario se presentan como signos compatibles. Además, se vislumbra una investigación o propuesta laboral que conviene aceptar pensando en el 2026, año que será especialmente favorable para Tauro en trabajo y negocios. El arcángel Miguel te recuerda aplicar la ley de atracción: pensamientos positivos atraerán abundancia, estabilidad y bienestar.

Géminis

La carta del Ermitaño guía a Géminis hacia la introspección y la resolución definitiva de problemas. Es tiempo de cerrar ciclos legales, laborales y personales, soltar rencores y avanzar sin cargas innecesarias. El viernes será tu mejor día y llegan premios importantes en posadas o rifas, desde electrónicos hasta viajes.

Tus números mágicos son 17, 19 y 23. En salud, cuida cuello, cabeza y migrañas, producto del sobrepensar. Cambiar la actitud será clave: sonreír, agradecer y vivir el presente marcarán la diferencia. En gastos navideños, se aconseja moderación y creatividad. El verde y el amarillo serán tus colores protectores.

Se abren oportunidades relacionadas con alimentos, gastronomía o negocios propios, así como vínculos con personas influyentes que impulsarán tu economía en 2026. Controla excesos con comida, alcohol o vicios. En el amor, Leo, Libra y Capricornio se acercan con intenciones genuinas, en una semana cargada de pasión y nuevos encuentros.

Las cartas hablan de un despertar: nuevos proyectos, mudanzas, viajes o negocios. Visualizar cómo quieres verte en 2026 será clave para manifestarlo. El arcángel Miguel te otorga inspiración, creatividad y una sorpresa agradable que renueva tu fe y esperanza.

Cáncer

Para Cáncer surge la carta del Juicio, anunciando renovación, perdón y decisiones importantes. El lunes será tu día clave para resolver asuntos legales, migratorios y laborales. Llegan premios en posadas y juegos de azar; tus números mágicos son 25, 30 y 61, y tus colores el verde y el blanco.

En salud, cuida espalda, rodillas y circulación; mantente activo e hidrátate bien. Es una semana de antojos, pero también de manifestación: lo que pidas con claridad comenzará a materializarse rumbo al 2026. Mantén cautela con personas nuevas y evita excesos nocturnos en la alimentación.

Serás protagonista de celebraciones navideñas, por lo que conviene preparar el hogar. El perdón será esencial para recuperar estabilidad emocional y laboral. Se abren oportunidades de crecimiento profesional y estudios relacionados con psicología, medicina, comunicación, arte o música. En el amor, Sagitario, Piscis y Aries se perfilan como compatibles.

Recibirás una sorpresa económica importante y un regalo inesperado. El arcángel Miguel señala bendiciones familiares, incluso la llegada de un embarazo o nacimiento. Sanar el corazón será tu mayor logro.

Leo

La carta del Sol ilumina a Leo con riqueza, crecimiento y estabilidad. El jueves será tu mejor día en una semana intensa de trabajo, pagos extras y decisiones financieras. Se recomienda discreción para evitar chismes y conflictos. Llegan viajes familiares y compromisos importantes.

Controla excesos con alcohol y comida, y atiende emociones como angustia o depresión. Tus números mágicos son 11, 22 y 29, con premios destacados en rifas o lotería. Azul y blanco serán tus colores de equilibrio. Se favorecen viajes, estudios, lectura y desarrollo personal.

Sagitario, Acuario y Tauro se acercan con amor sincero. El 2026 te perfila como un año de viajes y expansión. Cuida tu energía, evita envidias y mal de ojo. El arcángel Miguel te pide disciplina diaria, ejercicio y constancia: tu liderazgo inspira a los demás.

Virgo

La carta de la Templanza marca una etapa de serenidad y equilibrio para Virgo. Es una semana clave para compras importantes, como vehículo o inversiones útiles, usando sabiamente tu aguinaldo. El miércoles será tu mejor día, con reconocimiento laboral y estabilidad rumbo al 2026, año que puede traer matrimonio, embarazo o consolidación amorosa.

Cuida estómago, intestinos e insomnio; modera excesos en posadas y descansa más. Evita amores del pasado y sé selectivo con tus regalos y vínculos. Tus números mágicos son 03, 04 y 08, y tus colores blanco y naranja.

Avanza paso a paso, evita chismes familiares y protege tu energía. Tauro, Aries y Capricornio se presentan como signos compatibles para quienes están solteros. El arcángel Miguel recomienda protección espiritual, oración y estudios de sanación o espiritualidad para cerrar el año con paz y fortaleza.

Libra

Para Libra se presenta la carta del As de Bastos, símbolo de poder personal, determinación y crecimiento. Esta semana tienes la capacidad mental y emocional de transformar tu realidad cotidiana en algo positivo, lleno de ideas, sorpresas y momentos favorables. Es importante soltar depresiones y asuntos del pasado.

Recibirás regalos que te alegrarán, como perfumes o relojes, y tus números mágicos son 12, 16 y 27. Los colores verde y rojo te ayudarán a equilibrar energía y suerte. En eventos laborales, sé prudente y discreto: evita comentarios o chismes, disfruta sin exponerte. No pongas límites al 2026; vuelve a estudiar, emprende o busca un empleo mejor pagado.

En el amor, será una semana intensa. Amores del pasado reaparecen, pero solo para convivir y cerrar ciclos, no para regresar. Se vislumbra un viaje de fin de año y una transformación positiva en el trabajo. Géminis, Aries y Acuario son tus signos compatibles. El arcángel Miguel te pide autenticidad, protección contra chismes y confiar en tu esencia para alcanzar el triunfo.

Escorpión

La carta del Mundo acompaña a Escorpión, anunciando viajes, romanticismo y abundancia económica. Es momento de hacer un balance del 2025, quedarte con lo aprendido y soltar definitivamente lo que ya no suma. No más segundas oportunidades: ahora se trata de tu bienestar y felicidad. El viernes será tu día cabalístico, con premios importantes en posadas y encuentros sociales llenos de buena energía.

Se recomienda soltar cargas familiares que no te corresponden y preparar el hogar, ya que recibirás visitas en Navidad y Año Nuevo. También será una semana de exámenes, pagos de tarjetas y cierre de pendientes. No gastes de más en regalos; priorízate. Tus números mágicos son 05, 10 y 63, y tus colores azul y amarillo.

Cuida la espalda, columna y circulación; es buen momento para realizar chequeos médicos. Reconecta con personas importantes, fortalece tu fe y confía: las cosas se están alineando a tu favor. En el amor, Cáncer, Tauro y Piscis se acercan con intenciones genuinas. Evita fraudes y revisa bien compras importantes. El arcángel Miguel te recuerda que mereces estabilidad, prosperidad y protección contra envidias y malas energías.

Sagitario

Sagitario entra en una etapa de suerte, celebraciones y abundancia. Cumples años con energía positiva, reconocimiento económico y estabilidad emocional. El miércoles será tu mejor día, ideal para fiestas, regalos inesperados y decisiones importantes. Sin embargo, el punto débil será el manejo emocional: depresión, angustia o corajes del pasado deben soltarse para avanzar.

Tus números mágicos son 09, 45 y 66, con los colores blanco y rojo como aliados. Se marca autocontrol, discreción y cambios de hábitos negativos como excesos con alcohol, comida o falta de descanso. Es una semana perfecta para viajar, consentirte y celebrar tu vida. Leo, Cáncer y Aries son tus signos compatibles.

Toda inversión en ti será positiva, desde viajes hasta tratamientos estéticos o decisiones importantes. El arcángel Miguel te invita a soltar el pasado, liberar vicios y abrirte a nuevas oportunidades llenas de abundancia y protección.

Capricornio

Para Capricornio aparece el As de Oros, augurio de premios, riqueza y estabilidad. Será una semana llena de eventos, cierres de año y recompensas importantes, especialmente el martes. Se recomienda discreción y cautela: no confíes plenamente en todos, protege tus planes y enfócate en tu crecimiento personal y económico.

Planeas viajes, mejoras en el hogar y trámites importantes como pasaporte o migración. El dinero llega por aguinaldo, pagos atrasados o venta de propiedades; úsalo para sanar deudas. Cuida piel, cabello y garganta, y modera excesos. Tus números mágicos son 06, 13 y 24, y tus colores rojo y blanco.

En el amor, Aries, Tauro y Virgo se perfilan como compatibles. Se anuncian noticias felices como embarazos, bodas o premios inesperados. El arcángel Miguel te pide consentirte, disfrutar y aprovechar esta semana mágica con gratitud y equilibrio.

Acuario

La carta del Carruaje impulsa a Acuario a seguir avanzando sin detenerse. Aún queda tiempo para cumplir metas antes de cerrar el año. El jueves será tu mejor día, con contratos nuevos, dinero extra y reconocimiento laboral. Organizarás eventos y posadas, pero evita cargar con todo: delega y disfruta.

Cuida garganta y pulmones, refuerza defensas y atiende temas familiares que requerirán tu apoyo. Tus números mágicos son 15, 21 y 31, y tus colores azul y amarillo. Llegan premios, viajes y cambios de imagen que elevarán tu autoestima.

En el amor, Géminis, Leo y Libra se acercan con estabilidad, aunque se advierte cuidado con amores prohibidos. El arcángel Miguel te pide equilibrio económico, estudios continuos y protección contra chismes y personas tóxicas.

Piscis

Piscis recibe la carta del Mago, símbolo de manifestación y poder divino. Estás en un momento ideal para pedir y recibir. El miércoles será tu día clave, con recuperación económica, amor propio y felicidad. Organizarás posadas y eventos, pero cuida el estómago y evita excesos nocturnos.

Tus números mágicos son 07, 40 y 68, y tus colores azul y rojo. Se anuncian premios en lotería, invitaciones laborales en ámbitos políticos o institucionales y apoyo espiritual fuerte. Es momento de ordenar el hogar, renovar energías y cuidar con quién te vinculas emocionalmente.

Cáncer, Virgo y Escorpión serán signos compatibles. Para quienes están en pareja, se marca embarazo; para solteros, compromiso firme. El arcángel Miguel confirma éxito, discreción financiera y una semana llena de magia, abundancia y felicidad.

Con información de Mhoni Vidente

MF