Las 10 películas más vistas de la semana en Prime Video

Prime Video continúa consolidándose como una de las plataformas favoritas del público gracias a su variada oferta de películas, que va desde éxitos taquilleros hasta producciones originales.

Esta semana, los usuarios han marcado tendencia al posicionar diversos títulos en el top 10 de lo más visto, reflejando el gusto actual por el suspenso, la acción y el drama familiar.

A continuación, te presentamos el Top 10 de las películas más vistas en Prime Video durante esta semana, con una breve descripción de cada una:

Dímelo Bajito

Kamila cree tener todo bajo control: estudios, vida social, su imagen. Todo menos el regreso inesperado, después de 7 años, de sus vecinos, los enigmáticos hermanos Di Bianco. Thiago le robó su primer beso y Taylor fue su mejor amigo, pero ahora su vuelta sacudirá su mundo. ¿Podrán superar el pasado o todo estallará otra vez?

El Grinch

En las afueras de Whoville vive el Grinch, decidido a tomar revancha arruinando la Navidad de todos los habitantes de la ciudad.

Vaya Navidad

Claire Clauster es el pegamento que une a su caótica y adorable familia en Navidad, pero este año, planea una salida especial para todos, y ellos cometen un gran error y la dejan sola en casa. Claire se siente harta y poco valorada, así que emprende su propia aventura improvisada. Mientras su familia lucha por encontrarla, Claire descubre la magia inesperada de una Navidad fuera de serie.

Código Traje Rojo

Se presenta como una comedia de acción y aventuras para todo tipo de público, que viaja por el mundo y propone un universo completamente nuevo por descubrir dentro del género de historias festivas.

Five Nigthts at Freddy's

La película sigue a un guardia de seguridad cuando comienza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil de superar.

The Killer

Una misteriosa e infame asesina, conocida y temida en el submundo parisino como la Reina de los Muertos, durante una misión de su misterioso mentor y supervisor se niega a matar a una joven ciega en un club nocturno de París, la decisión desintegrará las alianzas de Zee, atraerá la atención de un astuto investigador policial y la sumergirá en una siniestra conspiración criminal que la llevará a un enfrentamiento con su propio pasado.

Asiento Mortal

Tras años en prisión, Nate (Egerton) se ha hecho de enemigos peligrosos, incluyendo a la poderosa banda criminal para la que trabajó mientras estuvo ahí. Desesperado por volver a empezar, Nate se separa de sus viejos amigos al salir libre, pero la banda se venga poniéndole precio a su familia. Nate va por Polly, su tímida hija de 10 años a la que casi no conoce, y huyen para mantenerla a salvo.

Armados

Cuando un trabajo sale mal, Ray deberá huir con su familia antes de que su doble vida como secuaz de la mafia destruya todo lo que ama.

12 Horas para el Fin del Mundo

Un padre que trabaja en una estación espacial debe salvar a su hija de 15 años tras una catastrófica lluvia de meteoritos que azota la Tierra. Utilizando solo teléfonos satelitales y cámaras, se embarca en una emocionante odisea para rescatarla.

Un Día Fuera de Control

Cuando el contador desempleado Brian (Kevin James) se reúne con Jeff, papá de tiempo completo, para que sus hijos jueguen juntos, él espera una tarde tranquila. En cambio, los persiguen unos mercenarios, y Brian no está preparado para sobrevivir a un obstáculo absurdo tras otro. La vida de un papá suburbano se convierte en una película de acción en esta caótica e hilarante aventura.

YC