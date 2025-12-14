Abraham Quintanilla sabía que Yolanda Saldívar sería asesinada fuera de prisión

El fallecimiento de Abraham Quintanilla, padre de la cantante Selena Quintanilla, volvió a colocar en el centro de la discusión pública la situación de Yolanda Saldívar, quien cumple una condena por el asesinato de la artista. Desde hace años, el nombre de Saldívar ha estado ligado a debates sobre una posible libertad condicional y los riesgos que esto implicaría.

La noticia de la muerte de Abraham Quintanilla fue confirmada por su hijo, A.B. Quintanilla, la mañana del 13 de diciembre mediante redes sociales. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las causas del fallecimiento. Desde 1995, Abraham Quintanilla vivió marcado por el impacto emocional de la pérdida de su hija.

En 2018, durante una entrevista con el programa Primer Impacto, Abraham Quintanilla ya había advertido que Yolanda Saldívar correría un grave peligro si llegara a salir de prisión. Años después, esas declaraciones han retomado relevancia tras la difusión de nuevos contenidos relacionados con el caso.

ESPECIAL

El documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, transmitido por el canal Oxygen el 17 de febrero de 2024, presentó nuevamente la versión de Yolanda Saldívar sobre los hechos ocurridos el 31 de marzo de 1995 en el hotel Days Inn de Corpus Christi, Texas. En dicha producción, Saldívar sostiene que el disparo que terminó con la vida de Selena fue accidental y afirma que nunca tuvo la intención de causarle daño.

Quintanilla asegura que Yolanda moriria si es liberada

En el mismo documental, Saldívar aseguró haber sido testigo de una supuesta relación extramarital de la cantante. Antes del estreno del programa, Abraham Quintanilla calificó estas declaraciones como “mentiras”, lo que generó una nueva ola de controversia en torno al caso.

En una entrevista concedida al periodista Tony Dandrades, Abraham Quintanilla, quien además de ser el padre de Selena fue su mánager y una figura clave en su trayectoria artística, señaló que una eventual liberación de Saldívar no modificaría la situación de su familia. En ese contexto, expresó: “Nada va a regresar a mi hija”.

Durante la misma conversación, Quintanilla explicó que, a su juicio, Yolanda Saldívar se encontraba más protegida dentro del sistema penitenciario que fuera de él. Indicó que su permanencia en la prisión Mountain View, ubicada en Gatesville, Texas, y el hecho de que permanezca aislada, responde a razones de seguridad, ya que aún existen personas que no han superado la muerte de la cantante.

“Yo creo que ella está en un lugar más seguro, porque 23 años después la tienen sola en una celda, solitaria. No la han dejado ir a la población de la prisión, porque saben que la matan allí. Y si la sueltan ahorita a las ciudades aquí, tú sabes cómo está el mundo ahorita, que hay mucha gente loca, la pueden matar”.

Con la muerte de Abraham Quintanilla, estas declaraciones adquieren un nuevo significado, al tiempo que se reactiva la conversación sobre el futuro legal de Yolanda Saldívar y las implicaciones que tendría su posible salida de prisión.

