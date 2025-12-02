Durante la tarde de ayer, 1 de diciembre, falleció Fernando Meza, actor de doblaje de Huevocartoon , según lo dio a conocer el propio estudio de animación mexicano desde redes sociales.

“ Todos en Huevocartoon lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro muy querido Fernando Javier Meza Muñoz. Fue una de las mentes creativas más importantes del estudio y, con su increíble talento para crear voces, ha dejado un legado imposible de sustituir. La historia de nuestra compañía simplemente no se podría contar sin él ”, se lee en la publicación.

Auncio de la franquicia mexicana. FB / Huevocartoon

El actor dio voz a entrañables y queridos personajes como Ferdinand (uno de los tres poetas huevos junto a Rododendro y Gabrielle) y Chema (un huevo ranchero quien alude a la figura del macho mexicano y es homosexual), que aparecieron en diferentes episodios de la serie animada, y Talcua , personaje cómico de las películas de la franquicia de "Una película de Huevos".

Los personajes del fallecido actor. FB / Huevocartoon

" Desde el primer día, guion, grabación, y hasta la última interpretación que hizo hace poco, Fernando imprimió siempre su sello cargado de simpatía y espontaneidad ", agregó Huevocartoon en el anuncio.

Breve perfil de Fernando Meza

Fernando Meza fue Licenciado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Querétaro, luego se desarrolló como actor de doblaje, guionista y locutor.

A su llegada a Huevocartoon, la empresa de animación y producción mexicana fundada por Rodolfo Riva Palacio Alatriste, Carlos Zepeda Chehaibar, Gabriel Riva Palacio Alatriste y Rodolfo Riva Palacio Velasco en noviembre de 2001, se convirtió en una de las mentes creativas más importantes detrás de los proyectos.

La empresa, que inició con tan sólo dos computadoras, creció rápidamente sobrepasando las expectativas de sus propios creadores. Realizando convenios con diversas compañías, se introdujeron al mercado cientos de productos —incluyendo tarjetas para regalos, envolturas, peluches, playeras, tonos para celular y ropa— para promover la marca Huevocartoon.

En el 2006, con un presupuesto de 1.5 millones de dólares e incrementando su planta de 25 a 100 dibujantes y animadores, la empresa se preparaba para lanzar su primer largometraje, “ Una Película de Huevos ”.

El estudio manifestó su solidaridad con familiares y amigos, destacando que Meza fue “ una de las mentes creativas más importantes del estudio ”.

