Las empresas Aeroméxico y Scandinavian Airlines (SAS) establecieron un acuerdo comercial que permitirá a los clientes de ambas aerolíneas acceder a una amplia red de destinos y beneficios al realizar viajes entre México y los países escandinavos .

Con la implementación de este nuevo acuerdo, que consiste en un nuevo código compartido, efectivo a partir del 1 de diciembre de 2025, los pasajeros de SAS podrán conectar fácilmente hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde Copenhague, Estocolmo y Oslo , vía Estados Unidos y Canadá , a través de aeropuertos como San Francisco, Boston, Newark, Seattle, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Miami, Washington D. C. y Toronto .

De igual manera, los clientes de Aeroméxico podrán acceder fácilmente a la red de rutas operada por SAS en Dinamarca, Noruega y Suecia .

La venta de boletos para este código compartido ya está disponible en los canales oficiales de ambas aerolíneas, con viajes efectivos a partir del 6 de diciembre.

Los beneficios de este acuerdo comercial

" Con el lanzamiento del nuevo código compartido fortaleceremos el principal centro operativo de SAS en Copenhague, brindando acceso a varios destinos en México .

" Los pasajeros ahora podrán conectar con la Ciudad de México, Guadalajara y Cancún, así como con numerosos destinos culturales e históricos de esta región. Con ello ampliamos la conectividad a Europa, Asia y Norteamérica ", dijo Paul Verhagen, vicepresidente ejecutivo y director comercial de SAS.

Con este nuevo acuerdo, los pasajeros de ambas aerolíneas disfrutarán de viajes con un solo boleto de avión y documentación de equipaje de origen a destino, garantizando una experiencia mucho más ágil y eficiente.

Los socios de Aeroméxico Rewards y Eurobonus podrán disfrutar de los beneficios que ofrece la alianza SkyTeam como la acumulación y redención de puntos, abordaje prioritario y acceso a salones premier.

“ La implementación de este nuevo acuerdo nos brinda la oportunidad de acercar a nuestros clientes a una mayor variedad de destinos, además de atraer a viajeros provenientes de los países Escandinavos hacia la amplia oferta turística que México tiene para ofrecer ”, comentó Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico.

