Diego Boneta celebra su cumpleaños en Costalegre

En compañía de la actriz Renata Notni, Diego Boneta celebró sus cumpleaños número 35, eligiendo Jalisco como el lugar del festejo y de paso una escapada turística.

Y es que el histrión —quien alcanzó fama internacional al encanar a Luis Miguel en la serie biográfica para la plataforma Netflix—, pasó unos días en la región de Costalegre, hospedándose en el Four Seasons Tamarindo.

Entre la exuberante naturaleza de la región y el lujo y confort que ofrece el hotel, Boneta le dio una pausa a su agenda laboral para disfrutar de tierras jaliscienses.

Un paraíso en suelo jalisciense

Trascendió que el actor celebró su onomástico en el recinto entre cenas privadas, experiencias de bienestar y contemplando el glorioso atardecer del océano Pacífico con la playa El Tamarindo como espléndido marco.

La playa El Tamarindo, considerada una de las más bellas de la geografía de Jalisco, forma parte del corredor turístico de Costalegre, que se extiende a lo largo de más de 384 kilómetros desde la Bahía de Navidad hasta Boca de Tomatlán. Municipios como Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán conforman este paraíso natural.

Costalegre invita a vivir el Pacífico en calma: bahías escondidas, reservas protegidas y hoteles sustentables que redefinen el concepto de lujo, a la vez que también ofrece hospedajes asequibles para las familias jaliscienses.

La región es también un refugio de biodiversidad, hogar de especies únicas y paisajes que deben ser preservados. Para quienes buscan una experiencia auténtica, Costalegre ofrece un equilibrio entre sofisticación y naturaleza.

EL INFORMADOR / F. González

CORTESÍA

¿Dónde quedarse?

Además del Four Seasons Tamarindo, destacan espacios como Las Alamandas, el hotel boutique Casa Tilmacalli, el resort ecológico Cuixmala, y destinos imperdibles como Careyes, el monumento La Copa del Sol, o el exclusivo centro de bienestar Xinalani.

¿Cómo llegar a Costalegre?

El acceso es posible por vía aérea a través del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta (137 km, que se puede recorrer en 3 horas) o el Aeropuerto Internacional Manzanillo-Costalegre (127 km, a unas 2 horas).

También se puede llegar por vía marítima a los puertos de Puerto Vallarta y Manzanillo, o por carretera a través de la troncal 200.

