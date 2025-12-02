Netflix l e da la bienvenida al mes de diciembre con una amplia variedad de nuevas películas y series que se suman a su catálogo para brindarte un momento de acción, aventura, misterio, romance y toda clase de emociones que podrás experimentar a través de tu pantalla.

Sin importar cuáles sean tus preferencias, la plataforma siempre tiene algo para todos los gustos, ya que su principal compromiso es ofrecer un lugar seguro e ideal para todo tipo de público.

Y con la llegada de las fiestas decembrinas, el brillo, el frío y, por supuesto, la conexión en familia y amigos, qué mejor que reunirse para disfrutar de alguna de las opciones que Netflix tiene preparadas este mes.

Así que, si aún no tienes muy claro qué ver en la plataforma, aquí te compartimos los estrenos de la semana para que aproveches y te animes a ver contenido nuevo.

¿Qué ver en Netflix?

Para los fanáticos de los casos de crímenes llega este 4 de diciembre El precio de una confesión, una serie cuya historia despega cuando una extraña mujer le ofrece a una viuda acusada de matar a su esposo un trato que podría cambiar el rumbo de su vida por completo.

Si prefieres las producciones de época, el 4 de diciembre se estrena Los abandonados, una serie dramática en donde dos familias lideradas por matriarcas se enfrentan por el control de una frontera en 1850 , un trabajo que describe un choque de clases exacerbado por un secreto oscuro, un amor prohibido y la codicia por tierras de plata, lo que desencadena una violenta lucha por la supervivencia.

Todos los estrenos de Netflix del 2 al 7 de diciembre

2 de diciembre:

El Descanso (Película)

3 de diciembre:

El secreto de Santa (Película)

Ojalá me lo hubieras dicho (Película)

4 de diciembre:

Estado de fuga 1986 (Serie)

Los abandonados (Serie)

Lali: La que le gana al tiempo (Documental)

5 de diciembre:

La Navidad en sus manos 2 (Película)

Jay Kelly (Película)

Jay Kelly: Detrás de cámaras (Documental)

The New Yorker cumple 100 años (Documental)

El precio de una confesión (Serie)

6 de diciembre:

Calle CoComelon: Temporada 6 (Infantil)

