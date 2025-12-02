Dua Lipa ha vuelto tradición interpretar una canción diferente en cada país que visita con su gira internacional, Radical Optimism Tour, con lo que demuestra su compromiso para conectar con sus fanáticos de todo el mundo, al aprenderse canciones en otros idiomas que no son el suyo.

En su paso por Latinoamérica, ha interpretado 9 canciones bastante populares en nuestra cultura, como “De música ligera” de Soda Stereo en Argentina, “Tu falta de querer” de Mon Laferte en Chile, y “Antología” de Shakira en Colombia, la cual ha sido la más viral hasta el momento.

Este lunes 1 de diciembre, la cantante británica dio el primero de tres conciertos en la Ciudad de México, y a pesar de las especulaciones, la primera canción mexicana que cantó fue “Bésame mucho” . Esta canción es una de las más populares de nuestro país, pero si quieres conocer más de ella, a continuación te dejamos algunos datos que muchos no conocen.

“Bésame mucho”, primera canción sorpresa de Dua Lipa en México

“Bésame mucho” fue compuesta por la mexicana Consuelo Velázquez en 1932, cuando ella tenía tan solo 16 años de edad. Esta es una de las canciones más versionadas en todo el mundo, e incluso fue nombrada como la canción del siglo XX.

De acuerdo con el hijo de la compositora, Mariano Rivera Velázquez, la letra de la canción sería finalizada hasta 1940, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Según cuenta, Consuelo se sentía particularmente sensibilizada ante las historias de separaciones de parejas y matrimonios jóvenes, pues los hombres debían unirse al ejército para cumplir servicios militares, con la probabilidad de no regresar nunca.

Además, ella misma declaró que compuso la pieza antes de siquiera haber dado su primer beso , por lo que la letra fue pura inspiración poética.

El tema fue grabado por primera vez en 1941, con la voz de Emilio Tuero, y poco después por Chela Campos. Sin embargo, el norteamericano Andy Russell fue quien la internacionalizó en 1944. A partir de ese momento, la canción dio la vuelta al mundo, dejando de lado las barreras idiomáticas.

Ha sido grabada en más de 40 idiomas, e interpretada por artistas históricos como The Beatles, Edith Piaf, Frank Sinatra, Elvys Presley, Sara Montiel, Plácido Domingo, Paloma San Basilio, Andrea Bocelli, Luis Miguel, y ahora Dua Lipa en su reciente concierto en la CDMX.

Los fanáticos de Dua Lipa están ansiosos por conocer cuáles serán los temas a los que dará voz este martes 2 y el viernes 5 de diciembre.

