El comentarista deportivo Luis García no dudó en salir en defensa de Javier "Chicharito" Hernández , después de que este fallara el penal que cobró durante el partido de Cruz Azul contra Chivas el pasado domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario.

García valoró que Hernández tuviera el valor de ejecutar el tiro desde los once pasos: " Yo respeto, admiro y aplaudo los h... que tuvo Javier Hernández. Hay que destacar su determinación [porque] entró de cambio, tomó el balón para un penal bravísimo y no se escondió; en efecto falló el penal, pero pudo haberse escondido, no agarrar el balón, no tirarlo, pero decidió hacerlo, nadie falla un penal si no lo tira ", sentenció.

La eliminación a manos de los Cementeros

Los dirigidos por Gabriel Milito fueron eliminados del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX pese a que se mostraron agresivos durante el encuentro con Cruz Azul. Durante la primera mitad del encuentro, Chivas realizó acercamientos peligrosos al arco del rival gracias a sus estrategias dentro de la cancha, lo que le valió llegar al descanso con el 1-2 a su favor.

Luego de que Jeremy Márquez , centrocampista de los Cementeros, marcó el empate en el segundo tiempo, el Rebaño tuvo la oportunidad de marcar su tercera anotación para estar, prácticamente, con la clasificación asegurada, luego de que el árbitro central señaló una pena máxima a favor del equipo visitante por una falta de Jesús Orozco sobre Santiago Sandoval .

Javier Hernández, siendo el capitán rojiblanco, tomó el esférico y decidió ser el encargado de cobrar el penalti. Sin embargo, no lo cobró de la mejor manera y desperdició la posibilidad de convertirse en el héroe de las Chivas; terminó siendo el villano.

Las Chivas se quedaron a menos de 10 minutos de conseguir su boleto a las semifinales del Apertura 2025.

Luis García defiende a “Chicharito”

El analista deportivo aseguró que simplemente, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, tuvo " mala fortuna " al momento de disparar el penalti, pero que tiene su " total reconocimiento " por animarse a cobrarlo.

" Entendió que el futbolista más importante del Guadalajara el día de hoy es él, y podríamos decir que está dentro de los más importantes de la historia del Guadalajara; sabe lo que significa ser figura del Guadalajara y aun así dio un paso al frente ", valoró.

García también aprovechó para reconocer la " fantástica " trayectoria del "Chicharito" que lo coloca como uno de los mejores jugadores en la historia de nuestro país.

" Mis reconocimientos para Javier Hernández, por su carrera, por su valentía y por hacerse responsable en un momento gigante. Es uno de los futbolistas más importantes de la historia de nuestro país y de este deporte, le guste a quien le guste, le joda a quien le joda. Mi total admiración y respeto como futbolista, es un chingón y su historia así te avala ", finalizó Luis García.

