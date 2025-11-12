Horóscopos: Signos que tendrán fortuna por la luna menguante de noviembre

En este mes de noviembre, la luna menguante llega con una energía particularmente poderosa, marcando un cierre de ciclos antes del final del año.

Su influencia empuja a dejar atrás viejos patrones, relaciones o hábitos que impiden avanzar, y abre paso a la renovación interior.

Aunque todos los signos del zodiaco pueden beneficiarse de esta fase, hay algunos que sentirán un impulso especial, una especie de “fortuna” energética que les permitirá fluir con mayor armonía, resolver asuntos pendientes o recibir recompensas inesperadas por su trabajo interior.

¿Qué signos serán beneficiados?

A continuación, te contamos cuáles son los signos más favorecidos por la luna menguante de noviembre y cómo pueden aprovechar esta energía para atraer prosperidad, equilibrio y nuevos comienzos.

Virgo

La energía de la luna menguante potencia la capacidad analítica de Virgo. Este signo de tierra podrá identificar con precisión qué áreas de su vida necesitan ajuste o cierre.

Al liberar cargas y poner orden en lo emocional y laboral, Virgo abrirá espacio para nuevas oportunidades de crecimiento y estabilidad. La fortuna llega en forma de claridad mental y decisiones acertadas.

Capricornio

Para Capricornio, la luna menguante simboliza un periodo de madurez y reestructuración. Este signo aprenderá a despedirse de proyectos o compromisos que ya no aportan a su progreso personal o profesional.

Al hacerlo, sentirá un alivio profundo y la puerta se abrirá hacia logros más sólidos. La suerte se manifiesta en la capacidad de renacer con una visión más clara y ambiciosa.

Piscis

Piscis vivirá esta fase como un despertar espiritual. La luna menguante le invita a dejar atrás emociones estancadas o vínculos que le restan energía.

En este proceso de purificación, su creatividad florecerá y su intuición se volverá su mejor guía. La fortuna se manifiesta en nuevas ideas, oportunidades artísticas o encuentros significativos.

