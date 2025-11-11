Mhoni Vidente revela los signos que tendrán suerte en el portal 11-11

La famosa astróloga Mhoni Vidente reveló las predicciones para cinco signos del Zodiaco que tendrán suerte hoy, 11 de noviembre, también conocido como “el día espejo”, gracias al portal 11/11.De acuerdo con la astróloga, hay cinco signos que pueden aprovechar en este día la alineación de los astros y los planetas para atraer la riqueza y la abundancia. “Gracias a esos eclipses y al meteorito 3I/ATLAS se abre el portal de la riqueza y abundancia”, afirmó.Por último, Mhoni Vidente dio un consejo extra: usar color rojo o blanco este 11/11, y apostar por los números de la suerte 11, 23 y 40. También reveló que hoy, martes, 11 de noviembre es un buen día para cortarse el cabello.De acuerdo con la astróloga Mhoni Vidente, estos signos atraerán riqueza, estabilidad y una energía positiva que se potencializará en su vida este día, conocido como “el día espejo”, gracias al portal 11-11.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS