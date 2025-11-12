James Van Beek subastará algunas de sus pertenencia para pagar su tratamiento

El actor de 48 años, James Van Beek, quien es conocido por su papel en la serie “Dawson’s Creek” estrenada en 1998 hasta 2003, donde interpreta a Dawson Leery, ha tenido altibajos en su vida tras haber sido diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa tres en noviembre del año pasado, como reveló en la revista “People”, entró en tratamiento, pero debido a los altos costos de ello el actor se ha visto en la necesidad de vender en una subasta varias de sus pertenencias, en las que se incluyen objetos originales de la serie que lo llevó a la fama.

"Aunque me inunda la nostalgia al desprenderme de estos objetos, me complace poder ofrecerlos a través de la subasta y compartirlos con quienes han apoyado mi trabajo a lo largo de los años ", declaró el actor al medio.

La subasta será del 5 al 7 de diciembre en el evento Winter Entertainment Memorabilia Live Action, el cual es organizado por la casa Propstore.

Entre los objetos que serán subastados se encuentran el collar que Dawson regaló a Joey Potter (Katie Holmes) durante el baile de graduación, valuado entre $26 mil y $52 mil dólares y la camisa que Van Der Beek usó en el episodio piloto, estimada en $4 mil dólares, según lo informó la revista “People”.

A pesar del difícil momento por el que está pasando James, no deja lado la esperanza y se mantiene positivo; pues considera que él aún tiene mucho por vivir y hacer, y que esto no será su fin. Además tiene como propósito crear conciencia e inspirar a más pacientes través de compartir en redes sociales su diagnostico y el proceso que está llevando.

"A veces los giros de la vida te llevan a lugares inesperados, y uno aprende a soltar lo que antes creía indispensable", concluyó.



