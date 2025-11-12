Miércoles, 12 de Noviembre 2025

¿Quién es la voz de Anne Hathaway en 'El diablo viste a la moda 2' en su doblaje al español?

Hace unas horas se estrenó el tráiler oficial de la cinta en español y la voz del personaje ha dado mucho de que hablar

Por: Tomás Iván García Enciso

Poco más de 30 segundos son suficientes para comprobar que Meryl Streep y Anne Hathaway derrochan glamour en 'El diablo viste de Prada 2'. EFE/Macall Polay/20th Century Studios.

Poco más de 30 segundos son suficientes para comprobar que Meryl Streep y Anne Hathaway derrochan glamour en 'El diablo viste de Prada 2'. EFE/Macall Polay/20th Century Studios.

La aclamada película estrena su secuela el primero de mayo del año entrante, la fecha coincide coincide con el vigésimo aniversario del filme original de 2006.

El reparto principal, incluye a Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, regresan para la secuela. La trama se centrará en el conflicto que enfrentan las revistas impresas, frente al auge de la era digital y los retos que enfrenta Miranda Priestly bajo esta situación, en la que tendrá que aliarse con Emily Chrlton, que ahora regresa como una ejecutiva poderosa, para superar la crisis.

Entre los fanáticos de la cinta, se ha avivado el debate sobre la nueva voz en español que interpreta a Anne Hathaway. La actriz ha pasado por varias voces dependiendo del proyecto y la versión, siendo la más recordada Nuria Trifol en la película original.

En esta ocasión Hathaway será interpretada por Cristina Hernández quien con el tiempo se ha vuelto la voz recurrente para la actriz, habiendo realizado el doblaje de varios proyectos en donde participa la artista entre los que se incluyen “El diario de la princesa” y “La idea de ti”.

“Esa película se hizo en un estudio en Cuernavaca." menciona Cristina Hernández en un video para su canal de YouTube. “Yo no sé si al final no sabían que era yo o no tenían mi contacto” explicaba la actriz. “A veces estoy de viaje o en el hospital y tienen que buscar a alguien que pueda darle a la voz y al tono del personaje”.

El video completo de hace cuatro meses con las declaraciones de la actriz se puede encontrar aquí:

