Cinemex se luce este jueves 13 de noviembre con dos estrenos

La gran pantalla se prepara para un fin de semana lleno de emociones fuertes. Este jueves 13 de noviembre, Cinemex presenta dos estrenos que prometen mantener a los espectadores al filo de la butaca.

Entre acción, suspenso y terror psicológico, ambas producciones exploran los límites del ser humano frente a situaciones extremas: desde la lucha por sobrevivir en un mundo gobernado por la violencia mediática, hasta el miedo que puede surgir cuando la tecnología se mezcla con el dolor y la pérdida.

Con historias intensas, grandes actuaciones y una puesta en escena visualmente impactante, estas películas se perfilan como las opciones ideales para quienes buscan una experiencia cinematográfica que combine adrenalina, reflexión y una buena dosis de tensión.

El Sobreviviente

Ambientada en una sociedad del futuro cercano, El Sobreviviente muestra un mundo donde el entretenimiento televisivo ha alcanzado su punto más cruel: un programa en el que los concursantes, conocidos como “Runners”, deben mantenerse con vida durante treinta días mientras son perseguidos por asesinos profesionales. Cada movimiento se transmite en vivo a millones de espectadores que disfrutan viendo cómo se juegan la vida por dinero y fama.

Robin: El Poseído

El terror se hace presente con Robin: El Poseído, una historia que combina la ciencia con lo sobrenatural. Un experto en tecnología, devastado por la pérdida de su hijo de once años, decide construir un muñeco robot al que llama Rob1n con la intención de sobrellevar su dolor. Sin embargo, lo que comienza como un experimento para sanar pronto se transforma en una pesadilla.

Otros estrenos

Los Ilusionistas 3

Zoopocalipsis

Robin: El Poseído

Tormento

Después

El Sobreviviente

Soy Lo Que Nunca Fui

Crepúsculo: Luna Nueva

Yu-Gi-Oh!: La Película: Pirámide De La Luz

Yu-Gi-Oh!: El Lado Oscuro De Las Dimensiones

Solo Javier

Descubre todo lo que puedes disfrutar con la tarjeta Círculo INFORMADOR

Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.

¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:

Haz clic en “Obtener mi folio”.

Luego selecciona “Usar beneficio”.

Elige Cinemex.

Compra tus folios.

Canjea en taquilla y prepárate para disfrutar tu película.

Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.

MF