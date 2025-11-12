Prepárate, porque el drama, los secretos y las venganzas están de regreso. Netflix anunció que estrenará el 10 de diciembre la esperada segunda temporada de “Accidente”, y esta vez llega con una sorpresa explosiva: Bárbara de Regil se suma al elenco como Tamara “La Pantera”, una mujer misteriosa que pondrá de cabeza la vida de “El Charro”.

Después del trágico accidente que marcó a cuatro familias para siempre, la historia continúa un año más tarde, cuando las heridas siguen abiertas y las decisiones pesan más que nunca. En esta nueva entrega, los personajes tendrán que elegir entre la redención o la venganza… y nada será tan sencillo como parece.

La serie, que conquistó al público internacional y debutó en el puesto #1 del Top 10 global de TV en habla no inglesa con más de 10.4 millones de vistas en su semana de estreno, vuelve con su elenco estelar: Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez y Eréndira Ibarra, a quienes se suman Andrés Almeida y Érika de la Rosa.

Y eso no es todo: también regresan Regina Blandón, Erick Elías, Luis Ernesto Franco, Macarena García, Shaní Lozano, Sebastián Dante, Rubén Zamora, Valentina Acosta, Mauricio Isaac y Horacio García Rojas, entre otros rostros que el público ya ama.

“Accidente 2” es una creación de Leonardo Padrón, bajo la dirección de Gracia Querejeta y Carlos Villegas, y producida por Mar Abierto Productions. Una historia intensa y vertiginosa que promete mantenerte al borde del sofá, entre el dolor, la culpa y esa eterna pregunta: ¿es posible seguir adelante después de una tragedia así?

Así que ya sabes: marca el 10 de diciembre en tu calendario, porque “Accidente” regresa más poderosa, más oscura y más emocionante que nunca.

MF