El día de hoy se publicó la lista de conciertos a los que aplica el Concert Week en Ticketmaster. Del 9 al 16 de febrero, la boletera en coordinación con Ocesa ofrecerán una promoción imperdible sobre un largo listado de conciertos: dos boletos al precio de uno. Esta iniciativa busca acercar a los fanáticos a sus artistas preferidos.El único requisito para disfrutar del 2x1 por el Concert Week en Ticketmaster es realizar la compra de tus boletos con una tarjeta de Banamex, sea débito o crédito. La oferta sólo se mantendrá activa en los sitios web de Ticketmaster y Eticket.Ten en cuenta que si realizas el pago con una tarjeta de crédito Banamex, además del 2x1, podrás acceder a un modo de pago de tres meses sin intereses, siempre y cuando logres una compra mínima de 3 mil pesos. La promoción se encuentra activa en este momento y se podrá aprovechar hasta el 16 de febrero.