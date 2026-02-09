El día de hoy se publicó la lista de conciertos a los que aplica el Concert Week en Ticketmaster. Del 9 al 16 de febrero, la boletera en coordinación con Ocesa ofrecerán una promoción imperdible sobre un largo listado de conciertos: dos boletos al precio de uno. Esta iniciativa busca acercar a los fanáticos a sus artistas preferidos.

El único requisito para disfrutar del 2x1 por el Concert Week en Ticketmaster es realizar la compra de tus boletos con una tarjeta de Banamex, sea débito o crédito. La oferta sólo se mantendrá activa en los sitios web de Ticketmaster y Eticket.

Ten en cuenta que si realizas el pago con una tarjeta de crédito Banamex, además del 2x1, podrás acceder a un modo de pago de tres meses sin intereses, siempre y cuando logres una compra mínima de 3 mil pesos. La promoción se encuentra activa en este momento y se podrá aprovechar hasta el 16 de febrero.

Estos son TODOS los conciertos al 2x1 en Ticketmaster por el Concert Week

Alex G en el Auditorio BB

Batalla de campeones en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Belle & Sebastián en el Teatro Metropólitan

Bersuit en el Teatro Metropólitan

Bhavi en el Foro Puebla

Café Quijano en el Lunario del Auditorio Nacional

Café Quijano en el Teatro Estudio Cavaret

Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes

Carolina Durante en el Foro Puebla

Carolina Ross en el Teatro Metropólitan

Criss MJ en el Auditorio Banamex

Criss MJ en el Auditorio Telmex

Dani Martin en el Teatro Metropólitan

Disidente en el Lunario del Auditorio Nacional

El gran silencio en el Pepsi Center WTC

Eladio Carrión en el Palacio de los Deportes

Eliades Ochoa en el Teatro Metrpólitan

Eliades Ochoa en el Teatro Diana

Esteman y Daniela Spalla en el Auditorio Telmex

FKA Twigs en el Pepsi Center WTC

Guillotina en el Teatro Metropólitan

Hermanos Gutiérrez en el C4 Concert House

Hermanos Gutiérrez en el Escenario GNP Seguros

Ichiko Aoba en el Conjunto de Artes Escénicas

Ichiko Aoba en el Auditorio San Pedro

J Balvin en la Arena VFG

Jason Mraz en el Teatro Diana

Jason Mraz en el Escenario GNP Seguros

Javier Corcobado en el Teatro Metropólitan

Javiera Mena en el Lunario del Auditrio Nacional

Julieta Venegas en el Auditorio Naiconal

Jumbo en el Teatro Metropólitan

Jumbo en el Teatro Diana

Jumbo en el Escenario GNP Seguros

Kadavar en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Kany García en el Palacio de los Deportes

Kan García en Auditorio Banamex

Kaydy Cain en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Kiukuo en el C4 Concert House

La Garfield y María Centeno en el Pepsi Center WTC

La Mosca y Kapanga en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

La Santa Cecilia en el Teatro Metropólitan

Lany en el Pepsi Center WTC

Lee Dong Wook en el Teatro Metropólitan

Los ángeles azules en pPlaza de Toros La México

Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Telmex

Los Petitfellas en el Lunario del Auditorio Naiconal

Los Tigres del Norte en el Estadio GNP Seguros

Love of Lesbian en el Auditorio Telmex

Mafalda Cardenal en el Lunario del Auditorio Nacional

Majo Rivas en el Lunario del Auditorio Nacional

Matisse en el Auditorio Banamex

Mei Semones en el Foro Puebla

Meme del real en el Teatro Metropólitan

Mi amigo invencible en el Lunario del Auditorio Nacional

Midnight Til Morning

Miguel Bosé en el Auditorio Nacional

Miguel Mateos en el Auditorio Nacional

Mijares sinfónico en el Auditorio Nacional

Mon Laferte en el Palacio de los Deportes

Nasa Histories en el Teatro Metropólitan

Nasa Histories en el Teatro Estudio Cavaret

Panteón Rococó en el Auditorio Banamex

Raphael en el Auditorio Nacional

Raphael en el Auditorio Telmex

Raphael en el Escenario GNP Seguros

Royel Otis en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Shine en el Teatro Metropólitan

Six Sex en el Foro Puebla

Soda Stereo en el Palacio de los Deportes

Soda Stereo en el Auditorio Telmex

Soda Stereo en el Auditorio Banamex

Vilma Palma e Vampiros en el Pepsi Center WTC

Wolf Alice en el Pepsi Center WTC

Yami Saftie en el Lunario del Auditorio Nacional

Yeri Mua en el Auditorio Nacional

Yeri Mua en el Teatro Estudio Cavaret

Yung Beef en el Pepsi Center WTC

