Lunes, 09 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Concert Week pone 2x1 en todos estos conciertos de Ticketmaster

El único requisito para disfrutar del 2x1 por el Concert Week en Ticketmaster es realizar la compra de tus boletos con una tarjeta de Banamex

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Todos estos conciertos en México se encuentran al 2x1 en Ticketmaster por el Concert Week. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Todos estos conciertos en México se encuentran al 2x1 en Ticketmaster por el Concert Week. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El día de hoy se publicó la lista de conciertos a los que aplica el Concert Week en Ticketmaster. Del 9 al 16 de febrero, la boletera en coordinación con Ocesa ofrecerán una promoción imperdible sobre un largo listado de conciertos: dos boletos al precio de uno. Esta iniciativa busca acercar a los fanáticos a sus artistas preferidos.

El único requisito para disfrutar del 2x1 por el Concert Week en Ticketmaster es realizar la compra de tus boletos con una tarjeta de Banamex, sea débito o crédito. La oferta sólo se mantendrá activa en los sitios web de Ticketmaster y Eticket.

Ten en cuenta que si realizas el pago con una tarjeta de crédito Banamex, además del 2x1, podrás acceder a un modo de pago de tres meses sin intereses, siempre y cuando logres una compra mínima de 3 mil pesos. La promoción se encuentra activa en este momento y se podrá aprovechar hasta el 16 de febrero.

Lee: El supermercado más caro de Jalisco se encuentra en Guadalajara: Profeco

Estos son TODOS los conciertos al 2x1 en Ticketmaster por el Concert Week

  • Alex G en el Auditorio BB
  • Batalla de campeones en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
  • Belle & Sebastián en el Teatro Metropólitan
  • Bersuit en el Teatro Metropólitan
  • Bhavi en el Foro Puebla
  • Café Quijano en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Café Quijano en el Teatro Estudio Cavaret
  • Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes
  • Carolina Durante en el Foro Puebla
  • Carolina Ross en el Teatro Metropólitan
  • Criss MJ en el Auditorio Banamex
  • Criss MJ en el Auditorio Telmex
  • Dani Martin en el Teatro Metropólitan
  • Disidente en el Lunario del Auditorio Nacional
  • El gran silencio en el Pepsi Center WTC
  • Eladio Carrión en el Palacio de los Deportes
  • Eliades Ochoa en el Teatro Metrpólitan
  • Eliades Ochoa en el Teatro Diana
  • Esteman y Daniela Spalla en el Auditorio Telmex
  • FKA Twigs en el Pepsi Center WTC
  • Guillotina en el Teatro Metropólitan
  • Hermanos Gutiérrez en el C4 Concert House
  • Hermanos Gutiérrez en el Escenario GNP Seguros
  • Ichiko Aoba en el Conjunto de Artes Escénicas
  • Ichiko Aoba en el Auditorio San Pedro
  • J Balvin en la Arena VFG
  • Jason Mraz en el Teatro Diana
  • Jason Mraz en el Escenario GNP Seguros
  • Javier Corcobado en el Teatro Metropólitan
  • Javiera Mena en el Lunario del Auditrio Nacional
  • Julieta Venegas en el Auditorio Naiconal
  • Jumbo en el Teatro Metropólitan
  • Jumbo en el Teatro Diana
  • Jumbo en el Escenario GNP Seguros
  • Kadavar en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
  • Kany García en el Palacio de los Deportes
  • Kan García en Auditorio Banamex
  • Kaydy Cain en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
  • Kiukuo en el C4 Concert House
  • La Garfield y María Centeno en el Pepsi Center WTC
  • La Mosca y Kapanga en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
  • La Santa Cecilia en el Teatro Metropólitan
  • Lany en el Pepsi Center WTC
  • Lee Dong Wook en el Teatro Metropólitan
  • Los ángeles azules en pPlaza de Toros La México
  • Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Telmex
  • Los Petitfellas en el Lunario del Auditorio Naiconal
  • Los Tigres del Norte en el Estadio GNP Seguros
  • Love of Lesbian en el Auditorio Telmex
  • Mafalda Cardenal en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Majo Rivas en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Matisse en el Auditorio Banamex
  • Mei Semones en el Foro Puebla
  • Meme del real en el Teatro Metropólitan
  • Mi amigo invencible en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Midnight Til Morning
  • Miguel Bosé en el Auditorio Nacional
  • Miguel Mateos en el Auditorio Nacional
  • Mijares sinfónico en el Auditorio Nacional
  • Mon Laferte en el Palacio de los Deportes
  • Nasa Histories en el Teatro Metropólitan
  • Nasa Histories en el Teatro Estudio Cavaret
  • Panteón Rococó en el Auditorio Banamex
  • Raphael en el Auditorio Nacional
  • Raphael en el Auditorio Telmex
  • Raphael en el Escenario GNP Seguros
  • Royel Otis en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes
  • Shine en el Teatro Metropólitan
  • Six Sex en el Foro Puebla
  • Soda Stereo en el Palacio de los Deportes
  • Soda Stereo en el Auditorio Telmex
  • Soda Stereo en el Auditorio Banamex
  • Vilma Palma e Vampiros en el Pepsi Center WTC
  • Wolf Alice en el Pepsi Center WTC
  • Yami Saftie en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Yeri Mua en el Auditorio Nacional
  • Yeri Mua en el Teatro Estudio Cavaret
  • Yung Beef en el Pepsi Center WTC

Te puede interesar: Salinas Pliego reacciona a captura de alcalde de Tequila

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones