De acuerdo con las cartas del tarot y las predicciones de Mhoni Vidente, este periodo trae oportunidades para fortalecer relaciones, atraer nuevas conexiones y mejorar la estabilidad económica, siempre que se actúe con intuición y claridad.

A continuación, te compartimos cuáles son los signos con mayor suerte en el amor y las finanzas durante estos días.

Tauro

Tauro será uno de los signos más beneficiados de la semana. En el amor, se favorecen los acuerdos, la estabilidad y las conversaciones sinceras. Las parejas pueden dar un paso importante, mientras que los solteros tienen altas posibilidades de iniciar una relación con bases sólidas.

En el dinero, se presentan oportunidades laborales, pagos atrasados o propuestas que comienzan a rendir frutos. La clave estará en la paciencia y la constancia.

Leo

La suerte acompaña a Leo tanto en el plano sentimental como económico. En el amor, esta semana trae reconciliaciones, muestras de afecto y momentos que fortalecen la autoestima. Quienes están solteros podrían atraer a alguien con gran afinidad emocional.

En el dinero, se visualizan avances importantes, reconocimiento en el trabajo o noticias positivas relacionadas con proyectos personales. Es un buen momento para confiar en tus capacidades sin caer en excesos.

Libra

Libra encuentra equilibrio y claridad. En el amor, se disipan dudas y se toman decisiones importantes que aportan tranquilidad emocional. Las relaciones se vuelven más honestas y armoniosas.

En el dinero, la semana favorece acuerdos justos, negociaciones y orden financiero. Evitar gastos innecesarios permitirá aprovechar mejor esta racha positiva.

Sagitario

Sagitario vivirá una semana dinámica y con buena fortuna. En el amor, el entusiasmo y la espontaneidad atraen nuevas oportunidades románticas o reavivan la chispa en pareja.

En el dinero, es un periodo favorable para proponer ideas, iniciar proyectos o cerrar tratos. La actitud positiva será clave para que las oportunidades se concreten.

Capricornio

Capricornio recibe una energía de consolidación. En el amor, hay claridad para definir relaciones y fortalecer vínculos que valen la pena. Las decisiones que se tomen ahora tendrán efectos duraderos.

En el dinero, la suerte se manifiesta en estabilidad, cierres exitosos y avances profesionales. Es una semana ideal para tomar decisiones maduras y estratégicas.

Los signos favorecidos deben aprovechar esta racha positiva sin descuidar el equilibrio emocional y financiero, ya que las decisiones tomadas entre el 09 y el 15 de febrero pueden marcar el rumbo de los próximos meses.

Con información de Mhoni Vidente

