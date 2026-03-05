El actor británico Hero Fiennes Tiffin da vida al legendario detective creado por Arthur Conan Doyle en la nueva serie televisiva "El joven Sherlock", una producción que propone explorar una faceta distinta del icónico habitante del 221B de Baker Street. Para el intérprete, la grandeza del personaje radica precisamente en su capacidad de reinventarse , al punto de que Sherlock Holmes podría ser reinterpretado como una mujer o incluso provenir de otro país.

En entrevista, Fiennes Tiffin considera que el propio Conan Doyle mostró una gran apertura al crear a Sherlock Holmes, al permitir que el personaje trascendiera su contexto original. “Es un regalo increíble lo que hizo: no solo inventó al personaje y sus historias, sino que también dejó la puerta abierta para que otras generaciones lo reimaginen”, señaló el actor.

Los primeros casos del detective

La nueva adaptación, disponible en Prime Video, presenta una versión mucho más joven del célebre detective. En esta historia, Holmes tiene apenas 19 años y aún está lejos de convertirse en el brillante investigador que el público conoce . En lugar de un genio infalible, la serie muestra a un personaje en formación que todavía comete errores y aprende de sus fracasos.

A lo largo de los ocho episodios que componen la primera temporada, el joven Sherlock se enfrenta a sus primeros casos mientras intenta descifrar un misterio relacionado con su propia familia. Este conflicto personal se convierte en el motor que lo empuja a adentrarse en el mundo de la investigación y a desarrollar las habilidades deductivas que más tarde lo convertirán en uno de los personajes más emblemáticos de la literatura detectivesca.

A pesar de que Sherlock Holmes ha sido siempre “un personaje británico”, Fiennes Tiffin abre la puerta a que “la historia se pudiera situar en cualquier lugar” , y reconoce que si un historiador viera la producción, seguro encontraría detalles que tampoco se corresponden con la época y el lugar característicos de Sherlock.

“Se podría hacer una versión mexicana del personaje, con muchos elementos culturales propios. Al final, todo el mundo tiene su propia relación internacional con Sherlock”, añade el intérprete conocido por haber protagonizado la saga romántica de "After".

Sherlock en el cine

La serie está dirigida en algunos capítulos por el reconocido cineasta de acción Guy Ritchie, quien en su día adaptó también al personaje en las cintas “Sherlock Holmes” (2009) y “Sherlock Holmes: Juego de Sombras” (2011), de las que los aficionados desde hace años piden una nueva secuela.

A diferencia de estas películas, en “El joven Sherlock” el personaje “todavía no es un muy buen detective”, y aunque tiene el potencial para serlo “comete errores” como meterse en peleas en las que terminará descubriendo que no son exactamente su punto fuerte.

“(Sherlock) siempre ha pensado que es mejor usar el cerebro. Está en entornos donde podría necesitar pelear, pero creo que ese siempre es su último recurso. Para él es más impresionante ganar una pelea usando la inteligencia”, comenta Fiennes Tiffin.

Interpretar al personaje más adaptado de la historia —con más de 250 apariciones en series y películas— supuso un desafío para el intérprete, quien también depositó altas expectativas en su presencia en pantalla. Sin embargo, pronto se evidenció que, al igual que su personaje, destacaba más por su carisma frente a la cámara que por su destreza en las escenas de acción.

“Alguien del equipo me dijo que al principio de la serie iba a ser bastante malo peleando, lo cual me decepcionó un poco. (En las anteriores cintas de Ritchie) hay escenas icónicas con Robert Downey Jr. y yo estaba muy emocionado con la posibilidad de hacer algo parecido. Pero me dijeron: ‘No, todavía no eres tan bueno’”, explica bromeando.

Y aunque no era la primera incursión de Fiennes Tiffin en la acción, su equipo le hizo reconocer que quizás era mejor “empezar desde más abajo” y “tener espacio para crecer” a la vez que Sherlock Holmes.

TG