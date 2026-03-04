¿Quién es Beto, recluso que se hizo viral en el podcast 'Penitencia'?

Recientemente se volvió viral en redes sociales la figura de el Beto y las declaraciones polémicas que dio en el podcast “Penitencia” dirigido por Saskia Niño de Rivera, en el visita a cárceles mexicanas para entrevistar a personas sentenciadas por delitos graves. Explorando sus historias de vida, infancias difíciles y los factores sociales que los llevaron a la delincuencia, buscando entender la violencia y el sistema penitenciario.

¿Quién es el Beto?

"El Beto" es un recluso de 36 años llamado Alberto, que según contó en el podcast, cometió el crimen de secuestrar a la hija de un delegado de la Ciudad de México y actualmente cumple una condena de 72 años. Él mismo admitió haber cometido no sólo ese delito sino otros más.

Alberto contó que su infancia estuvo marcada fuertemente por la violencia y el abandono desde su nacimiento, cuando su madre bilógica no quiso hacerse cargo de él abandonándolo a los 15 días de nacido en un orfanato. Posteriormente fue adoptado por una pareja, pero más que encontrar un refugio y una familia feliz lo que encontró fue el mismo infierno.

Soportando violencia física y verbal por parte de su padre adoptivo, quien comenzó a abusar de él, su madre adoptiva nunca hizo nada para protegerlo; ambos fueron víctimas del hombre. Cuando el Beto tenía seis años, escapó de casa y buscó refugio en las calles, donde fue criado entre personas mayores sin hogar; con ellos aprendió lo básico, a leer y escribir, a cambio de conseguir dinero, droga y alimento.

Beto vivió en las coladeras un breve tiempo, hasta que fue secuestrado junto a otros menores por un grupo delictivo llamado "Escuadrón de la Muerte", quienes los mantuvieron en cautiverio y obligándolos a ejercitarse y aprender a terminar con la vida de las personas, privándolos de condiciones básicas. Cuando fue liberado, fue entregado a la Cámara de Diputados, donde se le indicó que trabajaría para el gobierno a partir de entonces.

Su trabajo consistía en robar a menores y trasladarlos a donde se le indicara. Dicho trabajo le proporcionó el dinero y el techo que nunca tuvo en sus primeros años de vida; también se encargaba de llevar lo necesario para sus compañeros, quienes vivían en las coladeras; incluso le compró una casa a su madre adoptiva, pues, según declaró el Beto, no tenía en qué gastarse el dinero que ganaba.

¿Por qué se volvió viral?

Las declaraciones polémicas que dio el Beto y se volvieron virales en redes fueron unas en las que relató el robo de infantes en donde habrían estado implicados varias figuras famosas de la televisión mexicana, entre ellas la fallecida actriz Carmen Salinas, la cual señaló formó parte de un culto oscuro, pese a que públicamente se identificaba como devota católica.

