¿Quién es Rafael González, integrante de Los Recoditos acusado de violencia doméstica?

Rafael González García, integrante de la Banda Los Recoditos, se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado públicamente por su esposa, Fernanda Redondo, por violencia doméstica. Los videos de la denuncia se volvieron rápidamente virales, creando revuelo en redes sociales.

¿Quién es Rafael González?

Rafael González es vocalista de la Banda Los Recoditos, grupo mexicano de banda sinaloense formado en Mazatlán, Sinaloa, México, en 1989 por un grupo de jóvenes estudiantes de música, principalmente hijos y amigos de los integrantes de la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga; fue este quien decidió nombrar así a la agrupación.

González se unió a la banda en 2019, debutando con la canción “Perfecta” y formando parte, también, de otros temas populares como “De esta me levanto”, “Mi lugar seguro”, “Se pronostican borracheras", entre otras, y participando en giras y conciertos musicales.

Está casado con Fernanda Redondo Cortés desde hace 12 años, con quien tiene un hijo en común. En los videos que se subieron a internet, ella pide ayuda y acusa haber recibido agresiones físicas y verbales en todos los años de matrimonio con Rafael, mostrando las lesiones en su rostro, resultado de la violencia ejercida por el vocalista de la banda.

También asegura que González, en una ocasión durante una reunión familiar, la golpeo e hirió con un cuchillo y que intenta silenciarla, por lo que teme por su seguridad y lo responsabiliza si algo llega a sucederle.

La banda se pronunció mediante un comunicado, anunciando que suspenderá las actividades de Rafael González hasta que se aclare la situación.

Esta no es su primera controversia, anteriormente se vio envuelto en una situación en que, mientras él iba grabando un video en el malecón de Mazatlán, un hombre en situación de calle lo golpeó, momento que fue compartido en las redes sociales del cantante.

KR