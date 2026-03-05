Netflix: Estos son los principales estrenos del fin de semana hasta el 8 de marzo

Netflix se renueva este fin de semana con una amplia selección de nuevos contenidos que prometen convertirse en la opción ideal para disfrutar de una tarde o noche de maratón en casa , ya sea en compañía de amigos, pareja o familia.

Como cada semana, la plataforma de streaming suma a su catálogo una variedad de series, películas y producciones especiales pensadas para captar la atención de distintos tipos de audiencia.

Ya sea que prefieras el drama, la comedia, el terror, la acción, los documentales o las historias basadas en hechos reales, Netflix continúa apostando por una programación diversa que busca adaptarse a los gustos y preferencias de millones de usuarios alrededor del mundo.

Además, el catálogo no solo está pensado para adultos, sino también para niños y adolescentes, por lo que es posible encontrar producciones familiares, animaciones y contenidos aptos para disfrutar en grupo.

Si estás buscando algo nuevo para ver durante el fin de semana, la plataforma ya anunció varias producciones que se suman a su catálogo y que podrían convertirse en tu próxima serie o película favorita.

Estrenos de Netflix para este fin de semana

Una amistad, un asesinato

Disponible: Jueves 5 de marzo

Esta miniserie documental de Netflix relata la historia de tres amigos que descubren una verdad estremecedora: uno de sus conocidos más cercanos era en realidad el asesino en serie que durante años sembró el miedo en una zona rural de Dinamarca.

Vladimir

Disponible: Jueves 5 de marzo

La historia sigue a una mujer que, sin una razón clara , comienza a desarrollar una intensa obsesión por un hombre mucho más joven que ella. Aunque apenas lo conoce y solo comparten el entorno laboral, su atención se concentra cada vez más en él.

Hola, Clase

Disponible: Viernes 6 de marzo

La serie gira en torno a un profesor de física que busca cambiar la forma en que se imparte la educación. Su meta es que todos los estudiantes, sin importar su situación económica, tengan acceso a un aprendizaje de calidad.

Peaky Blinders: El hombre inmortal – El podcast

Disponible: Viernes 6 de marzo

Este podcast oficial ofrece una mirada más cercana al universo de Peaky Blinders. A través de entrevistas con actores, creadores y miembros del equipo de producción, el programa comparte detalles del proceso creativo, historias detrás de cámaras y diferentes aspectos relacionados con el proyecto titulado The Immortal Man.

Los dinosaurios

Disponible: Viernes 6 de marzo

Esta serie documental de cuatro episodios utiliza tecnología CGI de última generación para recrear el mundo de los dinosaurios. La producción explora cómo surgieron estas especies, cómo dominaron la Tierra durante millones de años y cuáles fueron los factores que llevaron finalmente a su desaparición.

El asesino de TikTok

Disponible: Viernes 6 de marzo

El documental reconstruye la desaparición en España de Esther Estepa , una mujer de 42 años que conoció a un popular creador de contenido de viajes. A partir de publicaciones en redes, registros digitales y testimonios, su familia intenta reconstruir lo ocurrido mientras salen a la luz detalles inquietantes sobre el principal sospechoso, José Jurado Montilla, conocido en internet como “Dinamita”.

Un novio por suscripción

Disponible: Viernes 6 de marzo

Seo Mi-rae es una exitosa productora de webtoons que vive bajo una presión constante por su trabajo, lo que ha dejado poco espacio para su vida personal. Todo cambia cuando obtiene acceso a un sistema de citas virtual por suscripción que promete ayudarle a encontrar pareja.

Parque Lezama

Disponible: Viernes 6 de marzo

La historia presenta la particular amistad entre Antonio Cardozo , un exmilitante comunista de carácter intenso, y León Schwartz, un hombre mucho más reservado y conformista. Ambos se reúnen con frecuencia en un banco del parque para conversar sobre la vida, la familia y el paso del tiempo.

Máquina de guerra

Disponible: Viernes 6 de marzo

Durante la etapa final de entrenamiento del Ejército de Estados Unidos , un ingeniero de combate debe liderar a su unidad cuando una amenaza inesperada aparece.

La luz que aún nos guía

Disponible: Viernes 6 de marzo

Diez años después de su separación , dos personas que compartieron un intenso amor en su juventud vuelven a encontrarse. Con el paso del tiempo y las experiencias de la vida adulta, ambos descubren que el vínculo que los unía sigue presente y podría convertirse en una nueva oportunidad para reconstruir su historia.

Harry Styles: Una noche en Manchester

Disponible: Domingo 8 de marzo

Este especial muestra el concierto completo que Harry Styles ofreció en el Co-op Live de Mánchester el 6 de marzo, como parte del lanzamiento mundial de su nuevo álbum KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.

