'La necesidad de amar', novela del español Pablo Álvarez gana el Premio Azorín

El editor literario español Pablo Álvarez ganó este jueves el Premio Azorín de Novela 2026 con la obra "La necesidad de amar" , una historia que, según el propio autor, explora “una gran historia de amor, de esas que marcan para siempre, pero que nunca se olvidan”.

La novela aborda temas como la bisexualidad, la violencia machista y las dificultades de vivir la identidad afectiva y sexual en contextos sociales hostiles. Con ello, Álvarez busca construir una narrativa que dé voz a quienes, según explicó, “muchas veces se sienten silenciados”.

En ese sentido, el autor definió su obra como “una oda a la libertad, a la libertad de poder ser y poder amar como quieras; es un derecho que deberíamos tener todos”.

Un escritor formado en teatro

Aunque “La necesidad de amar” es su primera novela publicada, Álvarez cuenta con una trayectoria previa dentro del ámbito cultural y editorial. Durante varios años se ha desempeñado como editor literario, participando en el desarrollo y la curaduría de proyectos narrativos y ensayísticos para distintas editoriales españolas.

Paralelamente, ha trabajado en la escritura de textos dramáticos, guiones y artículos culturales, especialmente vinculados al análisis literario y al mundo del teatro.

Una inspiración nacida en Roma

Su interés por la narrativa histórica y los personajes olvidados por la historia fue el punto de partida de la obra galardonada. El proyecto surgió tras un viaje a Roma, donde el autor visitó la Academia de España en Roma, situada en la iglesia de San Pietro in Montorio.

Allí conoció la historia de Beatrice Cenci, una figura trágica del Renacimiento italiano cuya vida estuvo marcada por la violencia familiar y un proceso judicial que la convirtió en un símbolo de injusticia.

“Pregunté quién era y uno de los becados me lo explicó, y creía que esa historia merecía una novela”, relató el autor al explicar el origen de la obra. La figura de Cenci, ejecutada en 1599 y convertida con el tiempo en una especie de heroína popular, inspiró a Álvarez a construir una ficción que conectara aquel episodio histórico con problemáticas contemporáneas relacionadas con la violencia y la libertad personal.

El Premio Azorín de Novela es uno de los galardones literarios más reconocidos dentro del ámbito narrativo en lengua española. Es convocado anualmente por el Grupo Planeta y la Diputación de Alicante, y está dotado con 45 mil euros. El premio lleva el nombre de José Martínez Ruiz, influyente escritor y ensayista español perteneciente a la llamada Generación del 98.

En su edición de 2026, el certamen registró por segundo año consecutivo un récord de participación, con 735 novelas originales procedentes de distintas partes del mundo. De ellas, 121 llegaron desde España, 76 de América del Sur, 44 de América del Norte y cuatro de América Central, lo que confirma el creciente interés internacional por este premio literario.

