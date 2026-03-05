Toda buena historia llega a su fin, y en esta ocasión es el turno para The Boys, la popular sátira de superhéroes que tendrá una quinta y última temporada para resolver la guerra entre Billy Butcher y Homelander. Amazon Prime reveló que será el próximo miércoles 8 de abril que el final llegue a la plataforma de streaming.

La serie estrenará sus dos primeros capítulos en la plataforma de contenidos en línea, "seguidos de un nuevo episodio cada semana hasta llegar al inolvidable y épico final de la serie el 20 de mayo de 2026", informó la compañía en un comunicado.

La última temporada comienza "en un mundo dominado por Homelander (Patriota), completamente sujeto a sus caprichos erráticos y ególatras", mientras sus antagonistas, Hughie, Mother's Milk (Leche Materna) y Frenchie, se encuentran prisioneros.

"Cuando Billy Butcher (Carnicero) reaparece, dispuesto a utilizar un virus que acabará con todos los Supers, pone en marcha una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre el mundo y a todos sus habitantes" señaló la sinopsis.

El reparto principal, encabezado por Karl Urban (Billy Butcher) y Antony Starr (Homelander), regresa para este asalto final. Jack Quaid (Hughie) y Erin Moriarty (Annie/Starlight) lideran una resistencia desesperada frente al resto de 'Supes' de la compañía Vought, como A-Train y The Deep.

Con el anuncio del regreso de 'The Boys', Amazon lanzó el primer avance de la serie, donde reúne a los personajes más emblemáticos mientras se preparan para la última batalla.

Basada en el cómic superventas de The New York Times, The Boys cuenta con 12 nominaciones a los premios Emmy y múltiples galardones a los Critics Choice Super Awards.

