El salto temporal y la gran revelación sobre Fezco. ¡Arrancamos con todo! El estreno de la tercera temporada de la serie “Euphoria” nos regaló un salto de cinco años en el futuro, dejando atrás el drama de la preparatoria para ver a nuestros protagonistas como adultos. La duda que no dejaba dormir a los fans de HBO Max era qué pasaría con Fezco, sobre todo después de ese cardiaco tiroteo en el final de la segunda entrega.

Para nuestra enorme alegría y alivio, el personaje del querido Angus Cloud no fue eliminado de la historia. En una plática súper intensa entre Rue (la inigualable Zendaya) y Lexi (Maude Apatow), nos enteramos de que nuestro traficante favorito de buen corazón sobrevivió a la redada, pero ahora cumple una condena de 30 años en prisión … ¡un giro que nadie vio venir!

¿Qué mención al destino de Fezco en “Euphoria 3” enloqueció a los fans?

Esta brillante decisión narrativa nos encantó porque evita el camino fácil de desaparecer al personaje sin más. En el episodio, vemos a una Rue muy decidida presionando a Lexi para que le llame, contándole que Fezco la extraña muchísimo. Aunque Lexi pone de pretexto que sus horarios de trabajo no cuadran, Rue le lanza una frase buenísima y muy a su estilo: "Solo levanta el teléfono y llámalo. No es como si fuera a ir a ninguna parte. Está en prisión por 30 años".

¡Boom! Este detallazo no solo mantiene viva la esperanza de esta parejita que tanto amamos, sino que nos confirma que Fezco seguirá súper presente en la trama a través de llamadas, acompañando a los chicos en esta nueva etapa.

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El homenaje de Sam Levinson que nos sacó una sonrisa

Sabemos que la partida de Angus Cloud en 2023 fue un golpe durísimo, pero Sam Levinson, el genio detrás de la serie, decidió honrarlo de la forma más bonita posible . En entrevistas recientes, confesó que sus planes originales eran que Fezco dejara las drogas y fuera el pilar de esta temporada.

Al tener que cambiar la historia, Levinson tomó la hermosa decisión de mantenerlo vivo en la pantalla, dándole el futuro que tristemente no pudo tener en la vida real. Además, el capítulo cerró con un conmovedor mensaje in memoriam para Angus, Eric Dane y Kevin Turen, demostrando que en esta producción son una verdadera familia que nunca olvida a los suyos.

Para que no te pierdas ningún detalle de este increíble regreso, aquí te van los puntos clave sobre el destino de nuestro querido Fezco:

¡Sobrevivió! Fezco superó el violento asedio policial que vimos durante el caótico final de la temporada pasada.

Nueva realidad: Está cumpliendo una sentencia de 30 años, asumiendo las consecuencias tras la trágica pérdida de su hermanito Ashtray.

El amor sigue en el aire: Su conexión con Lexi es clave; los creadores prometen que lo "escucharemos" mediante llamadas telefónicas muy pronto.

Un tributo constante: Toda la temporada busca honrar a Cloud y dar un mensaje de esperanza sobre las segundas oportunidades, algo que Zendaya transmitirá con mucha fuerza.

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¿Qué nos espera en el futuro de la serie por HBO Max?

¡Las cosas se pondrán buenísimas! La decisión de dejar a Fezco con vida demuestra que "Euphoria 3" viene más madura que nunca, transformando una tristeza real en un mensaje súper positivo de resistencia. Al tenerlo en prisión, los escritores lograron un balance perfecto: hay consecuencias por sus actos, pero también hay esperanza.

Además, esto pondrá a Lexi contra las cuerdas para enfrentar sus propios sentimientos, ¡y nos urge ver cómo se desarrolla eso!

JM