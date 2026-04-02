Netflix, HBO Max o Disney+: Qué plataforma vale más la pena pagar en abril de 2026

Abril de 2026 ha llegado con una fuerte sacudida para todos los amantes del entretenimiento digital en Méxixo, obligándonos a replantear nuestras finanzas mensuales. Entre los aumentos de tarifas confirmados y los catálogos ampliados, conoce aquí cuál de las tres principales plataformas en México: Netflix, HBO Max o Disney+ vale más la pena suscribirse.

Como usuarios, nos enfrentamos a la eterna pregunta: ¿qué servicio nos ofrece realmente el mayor catálogo por nuestros chorromil pesotes? Respira profundo y afloja el billete que en esta nota lo desglosamos:

Netflix sube sus precios en México

La noticia que ha encendido las alarmas de los consumidores es el incremento oficial en las tarifas de Netflix, el cual se hará efectivo a partir del 13 de abril de 2026. El plan estándar con anuncios pasará a costar 139 pesos, mientras que el plan premium alcanzará los 369 pesos mensuales.

Sin embargo, el gigante rojo del streaming intenta justificar este duro ajuste económico con estrenos de peso pesado que prometen mantenernos al borde del asiento. Este mes llega "Stranger Things: Relatos del 85", su primera serie animada, junto con la esperada segunda temporada de la aclamada y premiada serie “Beef”.

Disney+ apela a la nostalgia

Por su parte, Disney+ ha decidido apostar todas sus fichas a los recuerdos de nuestra infancia y adolescencia para retener a sus fieles suscriptores. El gran gancho de abril es el estreno de “Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta” el día 10, un especial imperdible con el elenco original ya adulto.

Además de esta invaluable joya nostálgica, la plataforma expande el vasto universo creado por George Lucas con la nueva serie animada “Darth Maul: Shadow Lord”. Con planes de suscripción que inician en los 149 pesos mensuales, se mantiene como una opción sumamente sólida para las familias mexicanas.

HBO Max y sus propuestas para el público adulto

HBO Max (ahora consolidada firmemente en la preferencia del público exigente) no se queda atrás y lanza uno de los estrenos más anticipados de los últimos años. El 13 de abril marca el regreso triunfal de “Euphoria” con su tercera temporada.

Sumado a este gran lanzamiento, la plataforma estrena la quinta temporada de la premiada comedia “Hacks”. Su plan básico con anuncios se mantiene bastante competitivo en 149 pesos, atrayendo a quienes buscan narrativas más maduras y oscuras.

¿Cómo tener todas las plataformas por menos dinero?

Si elegir solo una plataforma te resulta una tarea imposible existe una alternativa muy atractiva y, lo mejor de todo; legal, gracias a la empresa Mercado Libre. La compañía ha lanzado en México el paquete Meli+ Mega, una alianza comercial.

Por un precio promocional de apenas 249 pesos al mes (válido únicamente si contratas antes del 13 de abril), obtienes acceso a Netflix, Disney+, HBO Max y Apple TV+. Esta es, sin duda alguna, la jugada maestra para quienes desean evadir los aumentos individuales y disfrutar de todos los estrenos simultáneamente.

Si buscas variedad constante y algoritmos precisos, Netflix sigue liderando; si amas la nostalgia pura, Disney+ es tu lugar ideal; pero si priorizas la calidad narrativa y los dramas intensos, HBO Max gana la partida indiscutiblemente este mes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO

