'31 Minutos', el noticiero infantil va por el Zócalo de CDMX

La inigualable banda chilena “31 minutos” quienes ya conquistaron el Teatro Metropólitan y el Auditorio Nacional en el mismo mes, ahora planea dar una presentación al nivel de las bandas de rock más icónicas de todos los tiempos en el Zócalo de Ciudad de México el día 30 de abril, donde presentará el show "Yo nunca vi televisión", pero ¿de dónde vienen estas superestrellas?

La historia de estos peculiares músicos creados con imaginación y materiales como calcetines, globos, pelotas, cartón, etcétera; comenzó tras el cierre del canal chileno de televisión “Rock y Pop”, donde trabajaban los periodistas Álvaro Díaz y Pedro Peirano, quiénes eran parte de los programas “Plan A” y “El factor humano” decidieron crear su propia casa productora “Aplaplac” en 2001 , siendo aquí en donde finalmente nacerían los personajes del show.

El origen de Tulio como un pez

En el 2002 presentaron al Consejo Nacional de Televisión un proyecto infantil, “El gabinete del Doctor Mojado”, en el cual un pez conducía un programa de televisión desde una pecera. El proyecto logró en financiamiento para producir 21 capítulos, pero al pulir el argumento el concepto fue evolucionando hasta convertirse en un noticiero de títeres llamado "31 minutos"; este nombre se debió a la duración de cada capítulo, que debía ser de media hora, pero para darle mayor importancia agregaron un minuto más.

Así nacieron los personajes Tulio Triviño Tufillo, quien es el conductor del noticiero, Juan Carlos Bodoque, un conejo rojo que se encarga de los reportajes sobre el medio ambiente; Juanín Juan Harry, es el productor y quien hace que todo funcione; los espectáculos están a cargo de Policarpo Avendaño; Mario Hugo es el reportero becario; Calcetín con Rombos Man, un superhéroe defensor de los derechos de los niños; y Guaripolo, la música es lo de él.

El presupuesto no alcanzó para actores

Originalmente, la idea era hacer un noticiero humorístico con actores, pero el presupuesto era tan bajo que optaron por títeres, así descubrieron que los muñecos permitían exagerar gestos, crear mundos absurdos y hacer humor que con humanos sería demasiado extraño.

Comenzó transmisiones el 15 de marzo de 2003, a través de la Televisión Nacional de Chile, logrando gran aceptación por parte del público de todas las edades, porque a pesar de estar inicialmente dirigido para el sector infantil, su irreverencia, sarcasmo y su conexión con situaciones del mundo real, lograron que jóvenes y adultos también se identificaran. Este éxito dio pie a que se produjeran dos temporadas más, además se generaron proyectos alternos al programa como discos, obras de teatro y un grupo musical.

La música como pilar del programa

Al inicio, la música era un complemento, pero se volvió tan popular que terminó siendo uno de los pilares del programa. Canciones como “Me cortaron mal el pelo”, “Diente blanco”, “no te vayas”, “Calcetín con rombos man”, “Mi muñeca me habló”, “Si yo fuera rico”, etcétera, que se incluyeron en cinco discos. Esto dio pie a nueve espectáculos que desde 2010 hasta el día de hoy, los ha llevado de gira por países como Colombia, Argentina, Brasil y México, donde también se transmitieron las tres temporadas del programa.

Como banda han participado en eventos como el Vive Latino, Lollapalooza Chile y Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar; actualmente están de visita en México con los shows “Radio Guaripolo” y “Yo nunca vi televisión”.

¿En donde ver el programa?

El 4 de octubre de 2014 se estrenó la cuarta temporada, que también se transmitió por Televisión Nacional de Chile, y a partir de enero de 2016 fue comprada y transmitida por la señal de Cartoon Network a Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, después se emitió a toda América Latina por Boomerang.

El 5 de enero de 2020 fue añadida a Netflix Latinoamérica. En México se transmitió por televisión abierta a partir de 2005.

También tienen una película, que se estrenó en marzo de 2008 en Chile, en octubre de 2009 en México y en agosto de 2012 en Brasil, lo que dio un cierre a las temporadas de estos increíbles personajes que han conquistado a varias generaciones.

TG