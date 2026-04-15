Horóscopos: Signos que tendrán suerte por la Luna Nueva de abril

La llegada de la luna nueva de abril representa uno de los momentos más poderosos del mes en términos energéticos. Este fenómeno astronómico, que marca el inicio de un nuevo ciclo lunar, es considerado en la astrología como una etapa ideal para sembrar intenciones, iniciar proyectos y atraer oportunidades.

Su influencia invita a dejar atrás lo que ya no suma y abrirse a cambios que pueden transformar distintos aspectos de la vida.

Además, esta luna nueva llega con una carga especial que potencia la intuición, la toma de decisiones y la claridad mental, favoreciendo a ciertos signos del zodiaco que lograrán canalizar mejor esta energía. Para ellos, la suerte no será casualidad, sino el resultado de alinearse con este nuevo comienzo.

Durante este periodo, algunos signos sentirán con mayor intensidad esta influencia, convirtiéndose en los principales beneficiados de esta fase lunar.

Aries

Con la energía renovadora de la luna nueva, Aries se posiciona como uno de los signos más favorecidos. Este es un momento clave para iniciar proyectos, tomar decisiones arriesgadas y confiar en su intuición. La suerte estará de su lado, especialmente en temas laborales y económicos.

Tauro

Para Tauro, esta luna nueva activa cambios internos profundos que se traducen en oportunidades externas. Es un periodo ideal para cerrar ciclos que ya no aportan y abrirse a nuevas experiencias, sobre todo en el ámbito personal y emocional.

Géminis

Géminis encontrará en esta fase lunar un impulso importante en su vida social y profesional. Las conexiones, propuestas y proyectos comenzarán a fluir con mayor facilidad, atrayendo situaciones favorables y sorpresas positivas.

Cáncer

La luna nueva impulsa a Cáncer en temas de crecimiento profesional. Es un buen momento para destacar, asumir nuevos retos y recibir reconocimiento. La suerte se presentará en forma de oportunidades laborales o avances en metas importantes.

Virgo

Virgo se verá beneficiado con claridad mental y estabilidad emocional. Esto le permitirá tomar decisiones acertadas y avanzar en proyectos personales. La energía de la luna nueva le abre puertas en temas económicos y de bienestar.

Capricornio

Para Capricornio, esta fase lunar representa estabilidad y crecimiento. La suerte se manifiesta en avances sólidos, especialmente en temas de hogar, inversiones o proyectos a largo plazo.

En conjunto, la luna nueva de abril no solo trae consigo un aire de cambio, sino también una oportunidad para que estos signos aprovechen su buena racha, se atrevan a dar pasos importantes y construyan nuevas etapas con mayor seguridad y confianza.

MF