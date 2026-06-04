Prepárate para un fin de semana lleno de entretenimiento con los estrenos más esperados de HBO Max, si lo tuyo es el terror y las series animadas para adultos, los siguientes contenidos te atraparán desde el primer minuto; alista tus palomitas y acompañamos a describir lo mejor de streaming del 5 al 7 de junio.

“El susurro” se estrena en HBO Max el 5 de junio

La tensión y el horror se apoderan de “El Susurro”, un thriller que sigue la historia de Lucía y su hermano Adrián, quienes escapan de un entorno familiar marcado por la violencia y buscan comenzar de nuevo en una aislada mansión. Sin embargo, lo que parecía ser un refugio seguro pronto se convierte en una pesadilla.

Gracias a una microcámara oculta en un gato, Lucía descubre una escalofriante verdad: sus vecinos forman parte de una organización criminal dedicada al secuestro de adolescentes para producir perturbadoras películas clandestinas. Cuando los hermanos se convierten en un obstáculo para la red, sus vidas quedan en grave peligro.

Mientras intenta mantener a salvo a Adrián, Lucía también deberá enfrentarse a una inquietante maldición familiar que parece haberlos seguido hasta su nuevo hogar, desatando una lucha desesperada por la supervivencia.

La película está protagonizada por Ana Clara Guanco, Marcelo Michinaux y Luciano Cáceres, bajo la dirección de Gustavo Hernández Ibáñez y con guion de Juma Fodde Roma.

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Rick & Morty (temporada nueve) episodio 3, se estrena el 7 de junio

La novena temporada de Rick y Morty arrancó oficialmente el pasado 24 de mayo con el estreno de su primer episodio, "There's Something About Morty", dando inicio a una nueva serie de aventuras para Rick, Morty y el resto de la excéntrica familia Smith.

Adult Swim confirmó que esta nueva entrega estará compuesta por 10 episodios, por lo que los seguidores de la popular serie animada podrán disfrutar de nuevas historias durante las próximas semanas.

Fiel a la esencia que la convirtió en un fenómeno global desde su debut en 2013, la producción continúa apostando por su característico humor irreverente, situaciones disparatadas y referencias tan extrañas como ingeniosas, elementos que han consolidado a Rick y Morty como una de las series animadas más exitosas de los últimos años.

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Nuevos episodios de la semana en HBO Max

La promesa.

Rick & Morty (temporada nueve).

Mentes extraordinarias.

Harry Potter: El podcast oficial de las películas.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.

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