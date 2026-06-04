Los Minions están a punto de regresar a los cines con una nueva película, pero antes de su esperado estreno, el creador de estas populares criaturas amarillas resolvió una de las dudas que durante años ha intrigado a millones de fanáticos: ¿por qué nunca ha existido una Minion mujer?

Pierre Coffin rompe el silencio sobre uno de los mayores misterios de la saga

Después de más de una década de teorías y debates entre seguidores de la franquicia, Pierre Coffin, creador de los Minions y director de varias entregas de Mi villano favorito, reveló la razón detrás de esta curiosa decisión creativa.

Durante una entrevista concedida al portal especializado TheWrap, el cineasta francés explicó que nunca consideró incluir versiones femeninas de estas criaturas porque la idea simplemente no encajaba con la personalidad que imaginó para ellas desde el principio.

"Viendo lo tontos y estúpidos que suelen ser, simplemente no podía imaginarme a los Minions siendo chicas", declaró el realizador, una respuesta que rápidamente generó conversación entre los seguidores de la exitosa saga animada. La explicación pone fin a años de especulaciones sobre una de las características más llamativas del universo cinematográfico de los Minions.

ESPECIAL

Una decisión creativa que definió a toda la especie

A lo largo de las películas, personajes como Kevin, Stuart y Bob han aparecido en diversas situaciones cómicas usando disfraces, ropa o accesorios tradicionalmente asociados con personajes femeninos.

Sin embargo, estas escenas fueron concebidas únicamente como parte del humor característico de la franquicia. Según Coffin, todos los integrantes de esta especie fueron diseñados desde el inicio como personajes masculinos.

Para los creadores de la saga, la dinámica funcionaba mejor al presentar a los Minions como un grupo caótico de compañeros con comportamientos infantiles, impulsivos y exageradamente torpes. La ausencia de personajes femeninos dentro de la especie fue compensada en las historias con figuras importantes como Scarlett Overkill, la recordada villana interpretada por Sandra Bullock, quien tuvo un papel central en la película derivada centrada en estas criaturas amarillas.

El origen de los Minions sigue siendo un secreto

Aunque Coffin resolvió la incógnita sobre la inexistencia de Minions mujeres, decidió mantener el misterio sobre otro tema que continúa fascinando a los fanáticos: el origen de la especie. El director evitó ofrecer una respuesta definitiva y prefirió dejar abierta la puerta a las múltiples teorías que circulan en internet.

Entre las hipótesis más populares destaca la idea de una máquina conocida por los seguidores como el "Minionizador", capaz de transformar seres humanos comunes en estas criaturas destinadas a servir a distintos villanos. Otra teoría ampliamente comentada sugiere que los Minions fueron creados mediante procesos de clonación a partir de una única cadena genética desarrollada en un laboratorio.

La falta de una explicación oficial ha contribuido a mantener vivo el interés del público y ha fortalecido la presencia de la marca en la cultura popular global.

Kevin, Stuart y Bob: el curioso significado detrás de sus nombres

Durante la misma conversación, Pierre Coffin también compartió algunos detalles sobre el proceso creativo utilizado para nombrar a los personajes más conocidos de la franquicia. Con su característico sentido del humor, explicó que Kevin provendría supuestamente de una antigua palabra griega llamada "Kevinos", cuyo significado sería "líder del grupo".

Respecto a Stuart, aseguró de forma divertida que el nombre deriva del término latino ficticio "Stuartlumni", utilizado para describir a alguien que disfruta relajarse y evitar complicaciones.

En cuanto a Bob, la explicación fue mucho más sencilla: se trata simplemente de un diminutivo del nombre Robert. Estas anécdotas reflejan el tono absurdo y desenfadado que ha caracterizado a la franquicia desde su nacimiento y que continúa siendo uno de sus principales atractivos para audiencias de todas las edades.

El regreso de los Minions ya tiene fecha en México

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Las declaraciones de Coffin llegan en un momento clave para la franquicia, ya que los personajes se preparan para regresar a la pantalla grande. El público mexicano podrá reencontrarse con estas populares figuras amarillas cuando "Minions y Monstruos" llegue a las salas de cine del país el próximo 1 de julio de 2026.

La nueva producción buscará repetir el éxito que durante años ha convertido a los Minions en una de las propiedades más rentables de Illumination y Universal Pictures, estudios responsables de la saga.

Con millones de seguidores en todo el mundo, los Minions continúan demostrando que su popularidad no depende de conocer todos sus secretos. Aunque Pierre Coffin finalmente respondió una de las preguntas más recurrentes de los fanáticos, el universo de estas criaturas amarillas sigue guardando suficientes misterios para mantener viva la curiosidad del público durante muchos años más.

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