Los fanáticos de He-Man y los coleccionables de cine tienen una nueva cita en Cinépolis, pues con motivo del estreno de “Amos del Universo”, la cadena de exhibición anunció una serie de productos exclusivos y una dinámica especial que acompañarán el lanzamiento de la esperada adaptación live action de la icónica franquicia.

La película llegará a las salas de cine este jueves 4 de junio y, para celebrar su estreno, los asistentes podrán adquirir artículos temáticos inspirados en el universo de Eternia.

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¿De qué trata “Amos del Universo”?

Dirigida por Travis Knight, reconocido por su trabajo en Kubo y la búsqueda del samurái, la nueva versión de Amos del Universo retoma la historia del Príncipe Adam, interpretado por Nicholas Galitzine, quien deberá regresar a Eternia para enfrentar la amenaza de Skeletor y asumir su destino como He-Man.

La producción también cuenta con las actuaciones de Jared Leto como Skeletor, Camila Mendes en el papel de Teela e Idris Elba como Duncan, mejor conocido como Man-At-Arms.

Con una propuesta visual renovada y espectaculares secuencias de acción, la cinta busca llevar a una nueva generación de espectadores una de las historias más emblemáticas de la cultura pop.

Estos son los promocionales de “Amos del Universo”

Como parte de la experiencia del estreno, Cinépolis pondrá a la venta dos artículos coleccionables inspirados en la película.

Palomera Lenticular Edición Especial

Este coleccionable presenta un diseño temático basado en la franquicia y estará disponible por 289 pesos, incluyendo una porción de palomitas sabor mantequilla.

Los clientes podrán modificar el sabor de sus palomitas pagando un cargo adicional de 20 pesos para opciones como Caramelo, Takis Fuego, Doritos Nacho o sus combinaciones. En el caso del sabor Cheetos Mix, el costo extra será de 25 pesos.

CORTESÍA/ Cinépolis

Vaso 3D Espada del Poder

El segundo artículo promocional es un vaso coleccionable inspirado en la legendaria Espada del Poder, uno de los símbolos más reconocibles de la saga.

Este producto incluirá refresco y tendrá un precio de 715 pesos.

CORTESÍA/ Cinépolis

¿Cuándo inicia la venta?

La preventa exclusiva fu el pasado 3 de junio para los socios Club Cinépolis con niveles Fanático y Súper Fanático que cumplan con los requisitos establecidos por la compañía.

Durante esta etapa, cada usuario podrá adquirir un máximo de una palomera y un vaso por tarjeta registrada.

Por su parte, la venta general comenzará el 4 de junio de 2026 en los complejos participantes de Cinépolis, hasta agotar existencias y de acuerdo con el inventario disponible en cada sucursal.

La promoción especial “Por el Poder de Grayskull”

Además de los coleccionables, Cinépolis lanzará una dinámica especial que estará vigente del 3 al 9 de junio en complejos tradicionales y Mi Cine participantes.

Para obtener el beneficio, los asistentes deberán contar con boletos para “Amos del Universo", acudir a la dulcería y comprar un Combo Nachos en Pareja. Posteriormente tendrán que pronunciar la famosa frase de la franquicia: “¡Por el poder de Grayskull!”.

Quienes completen la dinámica recibirán sin costo adicional un agrandado de sus palomitas a tamaño jumbo para llevar.

La promoción no estará disponible en complejos VIP ni aplicará para compras realizadas mediante plataformas digitales, ya que únicamente será válida en puntos de venta físicos.

Con estas iniciativas, Cinépolis busca complementar la llegada de Amos del Universo a los cines mediante experiencias y productos que permitan a los seguidores de la saga llevarse un recuerdo de la batalla por Eternia, una de las historias más queridas por los fans de la fantasía y la aventura.

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