Cinépolis da un importante paso hacia la inclusión al anunciar funciones especiales de la cinta “Hoppers: Operación castor” diseñadas para personas con autismo y/o neurodivergencia, de esta forma, la cadena reafirma su compromiso con la diversidad y crea espacios donde todos podamos descubrir las mejores historias en la pantalla grande.

Así serán las funciones relajadas de “Hoppers: Operación castor” en Cinépolis

Las funciones relajadas de “Hoppers: Operación castor” en Cinépolis están pensadas para ofrecer una experiencia más accesible y cómoda a personas con autismo u otras condiciones del neurodesarrollo.

Estas funciones incluyen un volumen más bajo que el habitual, una iluminación tenue (alrededor del 50 por ciento), y una temperatura agradable.

Además, se permite el libre desplazamiento dentro de la sala, se mantiene la puerta de evacuación abierta en todo momento y no se utilizan aromatizantes, lo más importante es que se crea un ambiente de comprensión y respeto hacia cada asistente.

Estas funciones estarán disponibles el 14, 15, 21 y 22 de marzo de este 2026 “una experiencia pensada para que todos puedan vivir el cine a su manera”, escribió Cinépolis en sus redes.

CORTESÍA/ Cinépolis

¿En cuáles Cinépolis estarán disponibles las funciones relajadas de “Hoppers: Operación castor”?

Podrás encontrar estas Funciones Relajadas en los siguientes complejos:

Cinépolis Plaza Monarca (Tijuana)

Cinépolis Galerías Mall (Hermosillo)

Cinépolis Paseo Central Chihuahua

Cinépolis La Paz

Gran Plaza Mazatlán

Cinépolis Durango

Cinépolis Plaza Cantera (Nayarit)

Cinépolis Galerías Guadalajara

Cinépolis Plaza San Fernando (Colima)

Cinépolis Cuatro Caminos Torreón

Cinépolis Plaza Periférico (Reynosa)

Cinépolis Galerías Monterrey

Cinépolis Plaza Campestre (Cd. Victoria)

Galerías Zacatecas

Cinépolis Plaza (San Luis Potosí)

Cinépolis Aguascalientes

Centro Máx (León)

Cinépolis Galerías del Río La Piedad

Cinépolis Esfera (Querétaro)

Galerías Pachuca

Cinépolis Las Américas Ecatepec

Cinépolis Town Center El Rosario CDMX

Cinépolis Galerías Toluca

Cinépolis Universidad CDMX

Cinépolis Plaza Escala Morelia

Cinépolis Sendero Acapulco

Cinépolis Galerías Cuernavaca

Cinépolis Parque Vertice Tlaxcala

Cinépolis Angelópolis Puebla

Cinépolis Las Américas Xalapa

Cinépolis Poliforum Tuxtla

Cinépolis Oaxaca

Cinépolis Las Américas Villahermosa

Cinépolis Galerías Campeche

Cinépolis Las Américas Mérida

Cinépolis Gran Plaza Cancún

Recuerda confirmar en taquilla que tus boletos sean para una función relajada y no tradicional.

¿De qué trata “Hoppers: Operación castor”?

La nueva película de Pixar “Hoppers: Operación castor” tiene como director a Daniel Chong, el animador conocido por crear la serie de Cartoon Network ‘Escandalosos’.

El largometraje narra la historia de una apasionada defensora de los animales, quien se adentra en una innovadora experiencia tecnológica que le permite trasladar su conciencia al cuerpo de un castor robótico, desde esa nueva perspectiva, comienza a explorar secretos del reino animal que superan todo lo que había imaginado.

