Entretenimiento |

Cinépolis anuncia funciones de "Hoppers" para personas neurodivergentes

Las funciones relajadas están pensadas para ofrecer una experiencia más accesible y cómoda a personas con autismo u otras condiciones del neurodesarrollo

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Recuerda confirmar en taquilla que tus boletos sean para una función relajada y no tradicional. ESPECIAL/ EL INFORMADOR/ ARCHIVO/ Cinépolis

Cinépolis da un importante paso hacia la inclusión al anunciar funciones especiales de la cinta “Hoppers: Operación castor” diseñadas para personas con autismo y/o neurodivergencia, de esta forma, la cadena reafirma su compromiso con la diversidad y crea espacios donde todos podamos descubrir las mejores historias en la pantalla grande.

Así serán las funciones relajadas de “Hoppers: Operación castor” en Cinépolis

Las funciones relajadas de “Hoppers: Operación castor” en Cinépolis están pensadas para ofrecer una experiencia más accesible y cómoda a personas con autismo u otras condiciones del neurodesarrollo. 

Estas funciones incluyen un volumen más bajo que el habitual, una iluminación tenue (alrededor del 50 por ciento), y una temperatura agradable.

Además, se permite el libre desplazamiento dentro de la sala, se mantiene la puerta de evacuación abierta en todo momento y no se utilizan aromatizantes, lo más importante es que se crea un ambiente de comprensión y respeto hacia cada asistente.

Estas funciones estarán disponibles el 14, 15, 21 y 22 de marzo de este 2026 “una experiencia pensada para que todos puedan vivir el cine a su manera”, escribió Cinépolis en sus redes.

CORTESÍA/ Cinépolis 
¿En cuáles Cinépolis estarán disponibles las funciones relajadas de “Hoppers: Operación castor”?

Podrás encontrar estas Funciones Relajadas en los siguientes complejos:

Cinépolis Plaza Monarca (Tijuana)
Cinépolis Galerías Mall (Hermosillo)
Cinépolis Paseo Central Chihuahua
Cinépolis La Paz
Gran Plaza Mazatlán
Cinépolis Durango
Cinépolis Plaza Cantera (Nayarit)
Cinépolis Galerías Guadalajara
Cinépolis Plaza San Fernando (Colima)
Cinépolis Cuatro Caminos Torreón
Cinépolis Plaza Periférico (Reynosa)
Cinépolis Galerías Monterrey
Cinépolis Plaza Campestre (Cd. Victoria)
Galerías Zacatecas
Cinépolis Plaza (San Luis Potosí)
Cinépolis Aguascalientes
Centro Máx (León)
Cinépolis Galerías del Río La Piedad
Cinépolis Esfera (Querétaro)
Galerías Pachuca
Cinépolis Las Américas Ecatepec
Cinépolis Town Center El Rosario CDMX
Cinépolis Galerías Toluca
Cinépolis Universidad CDMX
Cinépolis Plaza Escala Morelia
Cinépolis Sendero Acapulco
Cinépolis Galerías Cuernavaca
Cinépolis Parque Vertice Tlaxcala
Cinépolis Angelópolis Puebla
Cinépolis Las Américas Xalapa
Cinépolis Poliforum Tuxtla
Cinépolis Oaxaca
Cinépolis Las Américas Villahermosa
Cinépolis Galerías Campeche
Cinépolis Las Américas Mérida
Cinépolis Gran Plaza Cancún

Recuerda confirmar en taquilla que tus boletos sean para una función relajada y no tradicional.

¿De qué trata “Hoppers: Operación castor”?

La nueva película de Pixar “Hoppers: Operación castor” tiene como director a Daniel Chong, el animador conocido por crear la serie de Cartoon Network ‘Escandalosos’.

El largometraje narra la historia de una apasionada defensora de los animales, quien se adentra en una innovadora experiencia tecnológica que le permite trasladar su conciencia al cuerpo de un castor robótico, desde esa nueva perspectiva, comienza a explorar secretos del reino animal que superan todo lo que había imaginado.

 

