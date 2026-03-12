Cinépolis da un importante paso hacia la inclusión al anunciar funciones especiales de la cinta “Hoppers: Operación castor” diseñadas para personas con autismo y/o neurodivergencia, de esta forma, la cadena reafirma su compromiso con la diversidad y crea espacios donde todos podamos descubrir las mejores historias en la pantalla grande.Las funciones relajadas de “Hoppers: Operación castor” en Cinépolis están pensadas para ofrecer una experiencia más accesible y cómoda a personas con autismo u otras condiciones del neurodesarrollo. Estas funciones incluyen un volumen más bajo que el habitual, una iluminación tenue (alrededor del 50 por ciento), y una temperatura agradable.Además, se permite el libre desplazamiento dentro de la sala, se mantiene la puerta de evacuación abierta en todo momento y no se utilizan aromatizantes, lo más importante es que se crea un ambiente de comprensión y respeto hacia cada asistente.Estas funciones estarán disponibles el 14, 15, 21 y 22 de marzo de este 2026 “una experiencia pensada para que todos puedan vivir el cine a su manera”, escribió Cinépolis en sus redes.Podrás encontrar estas Funciones Relajadas en los siguientes complejos:Cinépolis Plaza Monarca (Tijuana) Cinépolis Galerías Mall (Hermosillo) Cinépolis Paseo Central Chihuahua Cinépolis La Paz Gran Plaza Mazatlán Cinépolis Durango Cinépolis Plaza Cantera (Nayarit) Cinépolis Galerías Guadalajara Cinépolis Plaza San Fernando (Colima) Cinépolis Cuatro Caminos Torreón Cinépolis Plaza Periférico (Reynosa) Cinépolis Galerías Monterrey Cinépolis Plaza Campestre (Cd. Victoria) Galerías Zacatecas Cinépolis Plaza (San Luis Potosí) Cinépolis Aguascalientes Centro Máx (León) Cinépolis Galerías del Río La Piedad Cinépolis Esfera (Querétaro) Galerías Pachuca Cinépolis Las Américas Ecatepec Cinépolis Town Center El Rosario CDMX Cinépolis Galerías Toluca Cinépolis Universidad CDMX Cinépolis Plaza Escala Morelia Cinépolis Sendero Acapulco Cinépolis Galerías Cuernavaca Cinépolis Parque Vertice Tlaxcala Cinépolis Angelópolis Puebla Cinépolis Las Américas Xalapa Cinépolis Poliforum Tuxtla Cinépolis Oaxaca Cinépolis Las Américas Villahermosa Cinépolis Galerías Campeche Cinépolis Las Américas Mérida Cinépolis Gran Plaza CancúnRecuerda confirmar en taquilla que tus boletos sean para una función relajada y no tradicional.La nueva película de Pixar “Hoppers: Operación castor” tiene como director a Daniel Chong, el animador conocido por crear la serie de Cartoon Network ‘Escandalosos’.El largometraje narra la historia de una apasionada defensora de los animales, quien se adentra en una innovadora experiencia tecnológica que le permite trasladar su conciencia al cuerpo de un castor robótico, desde esa nueva perspectiva, comienza a explorar secretos del reino animal que superan todo lo que había imaginado.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA