Mhoni Vidente lanza predicción sobre el hijo de Luis Miguel

La reciente aparición pública del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula ha generado gran atención mediática y también ha despertado nuevas predicciones en el mundo de la astrología. La astróloga Mhoni Vidente aseguró que el joven podría seguir los pasos de su famoso padre dentro de la música.

En días recientes, el primogénito de la expareja, Miguel Gallego Arámbula, fue captado por cámaras del programa “Ventaneando”, lo que permitió que el público conociera por primera vez su rostro sin censura, ya que actualmente tiene 19 años.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron comentarios sobre su gran parecido físico con el intérprete de “La incondicional”.

A raíz de esta exposición mediática, Mhoni Vidente afirmó que, tras consultar las cartas del tarot, el joven podría iniciar pronto una carrera artística. Según la astróloga, Miguel estaría preparando el lanzamiento de música con apoyo de su padre.

De acuerdo con la predicción, el debut musical del joven no sería una coincidencia, pues el cantante habría participado en la selección de temas y lo estaría orientando en el inicio de su carrera. Incluso, la vidente aseguró que el proyecto podría recordar al estilo romántico que caracterizó los álbumes clásicos de Luis Miguel.

Mhoni Vidente también señaló que Miguel podría alcanzar una gran popularidad en el futuro, incluso mayor que la de su padre en su momento, convirtiéndose en un “rompecorazones” dentro de la industria musical.

Hasta ahora, ni Luis Miguel ni Aracely Arámbula han confirmado públicamente algún plan para que su hijo debute como cantante. De hecho, en ocasiones anteriores la actriz había señalado que sus hijos prefieren mantener una vida privada y enfocada en sus estudios.

