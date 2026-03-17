¡Atención Cinéfilos! Cinépolis llega cargado de emociones este jueves 19 de marzo para traerte las mejores historias en la pantalla grande; por un lado llega una peli espacial que promete atraparte desde el primer minuto y que es parte de los creadores de la cinta de “Spider-Verse”, la cual ganó el Oscar en 2019 a Mejor Película Animada.

Mientras que para los amantes del terror llega la continuación de un largometraje que no te puedes perder, así que prepara tus palomitas y alístate para disfrutar de lo mejor del entretenimiento en las pantallas grandes de Cinépolis.

Proyecto fin del mundo

Protagonizada por Ryan Gosling “Proyecto Fin del Mundo “ llega a la salas de Cinépolis el próximo jueves con una emocionante historia que combina aventura espacial, ciencia y la lucha por la supervivencia.

La trama sigue a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta a bordo de una nave en lo profundo del espacio, sin recuerdos de su identidad ni del propósito de su viaje.

A medida que su memoria comienza a regresar, descubre que forma parte de una misión crucial: salvar a la Tierra de una amenaza cósmica. Un misterioso microorganismo está debilitando al Sol, lo que pone en riesgo la existencia de toda la humanidad.

Mientras intenta resolver este enigma con su ingenio y conocimientos científicos, Grace también debe enfrentar la abrumadora soledad del espacio… hasta que un encuentro inesperado cambia por completo el destino de su misión.

Toma en cuenta que, Phil Lord y Christopher Miller, las mentes creativas detrás de “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, dirigen dicha película, considerada una de las apuestas cinematográficas más ambiciosas de 2026.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Lee también: Conoce los estrenos de HBO Max del 16 al 22 de marzo

El bufón 2

Esta perturbadora secuela llega de la mano del mismo estudio responsable del fenómeno “Terrifier", elevando nuevamente la apuesta en el género.

En “El Bufón 2”, la historia nos transporta otra vez a la icónica noche de Halloween, pero con un giro narrativo mucho más intrigante. La protagonista es Max, una joven aprendiz de magia de tan solo 15 años, que se ve envuelta sin escapatoria en un enfrentamiento brutal contra la siniestra entidad que da nombre a la cinta.

Esta vez, los trucos de ilusionismo y la prestidigitación dejan de ser simples actos escénicos para convertirse en peligrosas trampas mortales, donde cada número podría ser el último y escapar parece prácticamente imposible.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Otro estreno de Cinépolis el 19 de marzo de 2026

Pasajero

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA