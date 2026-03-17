La llamada "Maldición de las Kardashian" se volvió tendencia en redes tras la derrota de Timothée Chalamet en los premios Oscar, donde el actor era uno de los favoritos de la temporada gracias a su actuación en "Marty Supreme".

Una vez concluyó la ceremonia, internautas retomaron la teoría que asegura que los hombres que mantienen relaciones con integrantes del clan Kardashian-Jenner atraviesan momentos complicados en su carrera.

En este caso, muchos apuntaron a la relación que Chalamet mantiene con Kylie Jenner. Para algunos seguidores, la imagen pública del histrión ha cambiado en meses recientes, pasando de ser considerado un actor alternativo a formar parte del circuito mediático de celebridades y eventos de alta moda.

Figuras como Kanye West, ex de Kim; Lamar Odom, ex de Khloé y Bad Bunny, ex de Kylie Jenner también han sido señaladas como supuestas "víctimas" de esta leyenda, pues durante sus amoríos con ellas su carrera se estancó.

¿Qué hizo Timothée Chalamet?

El 24 de febrero, en una charla con Matthew McConaughey sobre el futuro del cine que se volvió viral dos semanas después, Chalamet respondió a una de las preguntas del productor acerca de si había considerado dedicarse a otras artes:

“No quiero trabajar en ballet u ópera, o, ya sabes, cosas donde es como ‘oye, mantengamos esto vivo’, aunque es como que a nadie le importa esto ya”.

Ni lento ni perezoso, Chalamaet pareció percatarse de la polémica y añadió:

“Todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera allá afuera. Solo perdí 14 centavos en audiencia. Maldita sea, solo tomé un tema sin razón”.

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AO

