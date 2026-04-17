El primer episodio de la temporada tres de “Euphoria” se estrenó el pasado 12 de abril en HBO Max, posicionando a la serie entre las favoritas de la plataforma, esto luego de cuatro años de espera tras el estreno de la segunda temporada en 2022.

Los nuevos capítulos de la serie, protagonizada por Zendaya, darán un salto temporal de cinco años, en donde los diversos personajes se alejan de la escuela y enfrentan problemáticas diversas en relación con la adultez.

¿De qué trata “Euphoria” temporada tres?

La tercera temporada promete sumergirse en un escenario mucho más oscuro e intenso; según la sinopsis oficial, la historia seguirá a “un grupo de amigos de la infancia” que deberá enfrentarse al choque entre la fe, la redención y sus impulsos más destructivos.

En esta nueva entrega, la historia avanza cinco años en el tiempo, mostrando a sus personajes en una etapa más madura, aunque lejos de haber alcanzado estabilidad.

Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, ahora mantiene una relación matrimonial con Nate, personaje de Jacob Elordi, sin embargo, la dinámica entre ambos se encuentra desgastada, con conflictos constantes que evidencian tensiones acumuladas.

En paralelo, Rue Bennett, encarnada por Zendaya, intenta rehacer su vida lejos de su pasado, trasladándose a una zona cercana a la frontera entre Estados Unidos y México, aun así, las deudas relacionadas con la venta de drogas la colocan nuevamente en una situación de riesgo.

Toma en cuenta que este año es mucho de ver a Zendaya tanto en la pantalla grande como en la chica pues la tercera temporada de “Euphoria” se suma al reciente estreno en cines de la película “El drama” donde la actriz comparte el estelar con Robert Pattinson, además próximamente Zendaya continúa protagonizando cintas como “Dune: Parte tres” y “Spider-Man: Brand New Day”.

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Calendario de episodios de la nueva temporada de “Euphoria”

En México cada episodio llegará en punto de las 7:00 pm en las siguientes fechas:

Episodio 1- Ándale (ya disponible).

Episodio 2- América, mi sueño (19 de abril).

Episodio 3- La balada de paladín (26 de abril).

Episodio 4- A Kitty le gusta bailar (3 de mayo).

Episodio 5- Este cerdito (10 de mayo).

Episodio 6- Quédate quieto y observa (17 de mayo).

Episodio 7- Llueva o truene (24 de mayo).

Episodio 8- En Dios confiamos (31 de mayo).

ESPECIAL/ HBO Max Latinoamérica.

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